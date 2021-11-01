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futebol

Abel Ferreira concorre ao prêmio de melhor treinador do mundo

Com um ano de Palmeiras, o comandante português concorre ao posto ao lado de nomes como Guardiola, Zidane e Conte...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 09:00

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 09:00

Crédito: Reprodução/Onefootball
O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, foi indicado ao prêmio de melhor treinador do mundo, entregue pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A lista foi divulgada neste domingo e conta com nomes do futebol nacional, como Renato Gaúcho, do Flamengo, e Cuca, do Atlético Mineiro. Além de figuras mundiais como Guardiola, do Manchester City e Zidane, que treinou o Real Madrid.Abel Ferreira completou, no último sábado (30), um ano de Palmeiras. Homenageado pelo clube e pelos funcionários, o treinador português é responsável pela conquista de uma Taça Libertadores e uma Copa do Brasil e, no próximo dia 27, vai em busca do segundo título consecutivo na competição continental.
A lista completa divulgada pela IFFHS é:
• Thomas Tuchel (Germany, Chelsea)• Josep Guardiola (Spain, Manchester City)• Mauricio Pochettino (Argentina, PSG)• Zinedine Zidane (France, Real Madrid)• Unai Emeri (Spain, Villarreal)• Ole Gunnar Solskjær (Norway, Manchester United)• Hans-Dieter Flick (Germany, Bayern)• Julian Nagelsmann (Germany, Leipzig)• Diego Simeone (Argentina, Atletico Madrid)• Antonio Conte (Italy, Internazionale)• Christophe Galtier (France, Lille)• Yuriy Vernydub (Ukraine, Sheriff)• Renato Gaúcho (Brazil, Flamengo)• Abel Ferreira (Brazil, Palmeiras)• Alexi Stival “Cuca” (Brazil, Atlético Mineiro)• Pitso Mosimane (equipe África do Sul / Al Ahly SC)• Manqoba Mngqithi (África do Sul, Mamelodi Sundowns)• Moeni Chaabani (Tunísia, Esp Tunis)• Jim Curtin (EUA, Philadelphia Union)• Santiago Solari (Argentina, equipe do CF America)• Javier Aguirre (México, CF Monterrey)• Juan Reynoso (Peru, equipe Cruz Azul)• Leonardo Jardim (Portugal, Al Hilal FC)• Gi dong Kim (Coreia do Sul, Pohang Steelers)

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