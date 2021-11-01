Abel Ferreira concorre ao prêmio de melhor treinador do mundo

O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, foi indicado ao prêmio de melhor treinador do mundo, entregue pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A lista foi divulgada neste domingo e conta com nomes do futebol nacional, como Renato Gaúcho, do Flamengo, e Cuca, do Atlético Mineiro. Além de figuras mundiais como Guardiola, do Manchester City e Zidane, que treinou o Real Madrid.Abel Ferreira completou, no último sábado (30), um ano de Palmeiras. Homenageado pelo clube e pelos funcionários, o treinador português é responsável pela conquista de uma Taça Libertadores e uma Copa do Brasil e, no próximo dia 27, vai em busca do segundo título consecutivo na competição continental.