À procura de um novo 'Bruno Henrique', Rio Branco promove peneira

Peneira do Rio Branco Crédito: Rio Branco AC

O que os atacantes Bruno Henrique, do Flamengo, Michael, do Goiás, e Leandro Damião, do Kawasaki Frontale-JAP, têm em comum? Todos os três foram descobertos no futebol amador e se profissionalizaram tardiamente.

E é com o objetivo de encontrar um craque na várzea, que o Rio Branco-ES vai promover uma peneira para reforçar o time, que a partir do dia 25 de janeiro inicia a disputa do Campeonato Capixaba 2020.

Com o aval do novo técnico Ruy Scarpino, as avaliações acontecem nos dias 18 e 19 de dezembro, às 8h, na Estação Cidadania, em Nova Brasília, em Cariacica. O clube busca principalmente jogadores com até 23 anos.

O presidente capa-preta explica que o Rio Branco não vai montar um time de várzea.

"Aqui no Espírito Santo temos uma várzea profissionalizada. Mas, isso não significa que iremos montar um time de várzea. Estamos em busca de encontrar talentos que não estejam jogando em clubes que disputam as competições profissionais. Em todos os campeonatos são sempre os mesmos jogadores. Temos que mudar isso. Então vamos fazer essa peneira, inspirados nos trabalhos anteriores do técnico Ruy Scarpino e nos casos recentes de Bruno Henrique, Michael e do Leandro Damião, que também jogavam no amador e foram descobertos mais tarde".

O presidente Luciano Mendonça espera que os principais destaques do amador capixaba participem da peneira capa-preta.

"Em nossas redes sociais sempre nos deparamos com mensagens falando que fulano da várzea é melhor que determinado jogador do Rio Branco. Então essa é a hora desses jogadores mostrarem o seu valor", disse o dirigente.