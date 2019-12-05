Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeonato Capixaba

À procura de um novo 'Bruno Henrique', Rio Branco promove peneira

Avaliações para reforçar o time que vai jogar o Capixaba 2020 acontecem nos dias 18 e 19 de dezembro, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 16:13

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 16:13

Peneira do Rio Branco Crédito: Rio Branco AC
O que os atacantes Bruno Henrique, do Flamengo, Michael, do Goiás, e Leandro Damião, do Kawasaki Frontale-JAP, têm em comum? Todos os três foram descobertos no futebol amador e se profissionalizaram tardiamente.
E é com o objetivo de encontrar um craque na várzea, que o Rio Branco-ES vai promover uma peneira para reforçar o time, que a partir do dia 25 de janeiro inicia a disputa do Campeonato Capixaba 2020.
Com o aval do novo técnico Ruy Scarpino, as avaliações acontecem nos dias 18 e 19 de dezembro, às 8h, na Estação Cidadania, em Nova Brasília, em Cariacica. O clube busca principalmente jogadores com até 23 anos.
O presidente capa-preta explica que o Rio Branco não vai montar um time de várzea.
"Aqui no Espírito Santo temos uma várzea profissionalizada. Mas, isso não significa que iremos montar um time de várzea. Estamos em busca de encontrar talentos que não estejam jogando em clubes que disputam as competições profissionais. Em todos os campeonatos são sempre os mesmos jogadores. Temos que mudar isso. Então vamos fazer essa peneira, inspirados nos trabalhos anteriores do técnico Ruy Scarpino e nos casos recentes de Bruno Henrique, Michael e do Leandro Damião, que também jogavam no amador e foram descobertos mais tarde".
O presidente Luciano Mendonça espera que os principais destaques do amador capixaba participem da peneira capa-preta.
"Em nossas redes sociais sempre nos deparamos com mensagens falando que fulano da várzea é melhor que determinado jogador do Rio Branco. Então essa é a hora desses jogadores mostrarem o seu valor", disse o dirigente.
O Rio Branco-ES estreia no Campeonato Capixaba 2020 no dia 25 de janeiro, quando enfrenta o Atlético Itapemirim. O mando de campo é do clube capa-preta, mas local da partida ainda não está definido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados