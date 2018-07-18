A poucos dias da Copa Espírito Santo, Desportiva lança rifa de moto

A poucos dias da estreia na Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária lançou uma campanha inusitada: o lançamento de rifa de uma moto, uma Honda Pop 110i. O objetivo do clube é arrecadar R$ 50 mil com a venda de 500 bilhetes. Cada um custa R$ 100. O sorteio da moto 0km acontece no dia 8 de setembro.