A poucos dias da Copa Espírito Santo, Desportiva lança rifa de moto

A poucos dias da estreia na Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária lançou uma campanha inusitada: o lançamento de rifa de uma moto, uma Honda Pop 110i. O objetivo do clube é arrecadar R$ 50 mil com a venda de 500 bilhetes. Cada um custa R$ 100. O sorteio da moto 0km acontece no dia 8 de setembro.
Os interessados em participar da rifa devem comparecer, no próximo sábado (21), na bilheteria do Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica, ou no stand de vendas de camisas, também no estádio. No mesmo dia, a Desportiva entra em campo na estreia da Copa Espírito Santo e enfrenta o Tupy, às 15 horas.