Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campanha

A poucos dias da Copa Espírito Santo, Desportiva lança rifa de moto

Para concorrer à moto 0km, os torcedores grenás devem comprar o bilhete da rifa, que custa R$ 100

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 14:24
A Desportiva vai sortear uma moto 0km Crédito: Desportiva/Divulgação
A poucos dias da estreia na Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária lançou uma campanha inusitada: o lançamento de rifa de uma moto, uma Honda Pop 110i. O objetivo do clube é arrecadar R$ 50 mil com a venda de 500 bilhetes. Cada um custa R$ 100. O sorteio da moto 0km acontece no dia 8 de setembro.
Os interessados em participar da rifa devem comparecer, no próximo sábado (21), na bilheteria do Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica, ou no stand de vendas de camisas, também no estádio. No mesmo dia, a Desportiva entra em campo na estreia da Copa Espírito Santo e enfrenta o Tupy, às 15 horas. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados