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A pedido do Fla, CBF libera Lincoln e Vinicius Junior da seleção sub-20

No lugar dos rubro-negros, foram convocados dois jogadores do Santos: Yuri Alberto e Rodrygo

Publicado em 08 de Março de 2018 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 13:50
A CBF atendeu um pedido do Flamengo e liberou dois dos atletas do clube convocados para a seleção brasileira sub-20. A entidade anunciou a liberação dos atacantes Vinícius Junior e Lincoln, que, desta forma, não atuarão nos dois amistosos diante do México, nos dias 22 e 25 de março, em Manaus.
Vinicius Junior e Lincoln são companheiros no Flamengo a na seleção sub-20 Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Vinícius Junior é peça frequentemente utilizada entre os profissionais do Flamengo, enquanto o capixaba Lincoln briga por espaço e também já teve algumas oportunidades. Diante deste cenário, o clube carioca considerou que a perda destes jogadores na segunda metade do mês seria prejudicial e teve o pedido de liberação atendido.
em a dupla do Flamengo, a comissão do técnico Carlos Amadeu definiu a convocação de dois jogadores do Santos. A CBF anunciou que o treinador decidiu chamar os jovens Yuri Alberto, que completa de 17 anos na semana que vem, e Rodrygo, de 17 anos, que também estão conquistando espaço com a camisa alvinegra.
Mesmo com os cortes, o Flamengo terá três atletas na seleção sub-20 para os amistosos: o goleiro Hugo Nogueira, o zagueiro Matheus Thuler e o meio-campista Patrick. O Santos terá Rodrygo e Yuri Alberto integrando o grupo.

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