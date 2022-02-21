A hora dele? Ganso teve bons números na vitória do Fluminense sobre o Volta Redonda; veja

O Fluminense vem rodando o elenco para evitar um grande desgaste antes da estreia na Libertadores nesta terça-feira. Um jogador que parece ter aproveitado a oportunidade foi Paulo Henrique Ganso. Muito pedido pela torcida, o meia foi eleito o melhor em campo nas redes oficiais do clube após a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda.O camisa 10 teve bons números. De acordo com o "Footstats", nos 83 minutos que ficou em campo, o jogador acertou 58 dos 61 passes, deu dois dribles certos, um desarme e sofreu três faltas. Ganso ainda deu dois passes para finalização, uma rebatida e uma finalização fora do alvo. Ele teve apenas uma perda de posse de bola.