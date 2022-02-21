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A hora dele? Ganso teve bons números na vitória do Fluminense sobre o Volta Redonda; veja

Meia foi titular pela primeira vez na temporada e aproveitou a oportunidade na partida do Campeonato Carioca...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 16:36
O Fluminense vem rodando o elenco para evitar um grande desgaste antes da estreia na Libertadores nesta terça-feira. Um jogador que parece ter aproveitado a oportunidade foi Paulo Henrique Ganso. Muito pedido pela torcida, o meia foi eleito o melhor em campo nas redes oficiais do clube após a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda.O camisa 10 teve bons números. De acordo com o "Footstats", nos 83 minutos que ficou em campo, o jogador acertou 58 dos 61 passes, deu dois dribles certos, um desarme e sofreu três faltas. Ganso ainda deu dois passes para finalização, uma rebatida e uma finalização fora do alvo. Ele teve apenas uma perda de posse de bola.
Até o momento, Ganso tem três jogos na temporada, sendo um deles como titular. No total, são 106 minutos jogados e uma briga para ganhar mais oportunidades com Abel Braga.
Com a vitória, o Flu chegou a sete triunfos seguidos no Campeonato Carioca e é o líder, com 21 pontos. O time volta a entrar em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela estreia na Libertadores diante do Millonarios, em Bogotá.
Crédito: Ganso,duranteavitóriadoFluminensesobreoVoltaRedonda(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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