'A gente vacilou em algumas bolas', diz Yago após revés do Fluminense

Crédito: 'Éprocurar trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível', diz Yago (Lucas Merçon

O clima de ressaca marcou o tom de Yago Felipe após a derrota do Fluminense para o São Paulo, por 2 a 1, na noite deste sábado, no Maracanã. Em entrevista ao Premiere, o meio-campista apontou o que culminou em mais um resultado negativo dos comandados de Marcão.

- Hoje faltou o detalhe, contra uma equipe que vem bem, a gente vacilou em algumas bolas, pecamos, e isso não pode acontecer. A gente não conseguiu converter as nossas chances - afirmou.

Em seguida, o meio-campista falou quais são os próximos passos do Tricolor das Laranjeiras.

- Agora é trabalhar, tem a virada do ano, é procurar trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível - disse.