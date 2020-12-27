AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

'A gente vacilou em algumas bolas', diz Yago após revés do Fluminense

Meio-campista admite que equipe cometeu erros 'que não podem acontecer' e se mostra frustrado com as chances desperdiçadas no 2 a 1 sofrido para o São Paulo neste sábado...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 23:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 23:26
Crédito: 'Éprocurar trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível', diz Yago (Lucas Merçon
O clima de ressaca marcou o tom de Yago Felipe após a derrota do Fluminense para o São Paulo, por 2 a 1, na noite deste sábado, no Maracanã. Em entrevista ao Premiere, o meio-campista apontou o que culminou em mais um resultado negativo dos comandados de Marcão.
- Hoje faltou o detalhe, contra uma equipe que vem bem, a gente vacilou em algumas bolas, pecamos, e isso não pode acontecer. A gente não conseguiu converter as nossas chances - afirmou.
Em seguida, o meio-campista falou quais são os próximos passos do Tricolor das Laranjeiras.
- Agora é trabalhar, tem a virada do ano, é procurar trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível - disse.
O Fluminense volta a campo pelo Brasileiro-2020 no dia 6 de janeiro. A equipe enfrentará o Flamengo, às 21h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Olho por olho, dente por dente?' O que diz a Lei de Reciprocidade que Lula quer usar contra novo tarifaço dos EUA
Imagem de destaque
Violência no interior do ES é problema sério a ser enfrentado
Vitor Vogas, colunista de Política de A Gazeta
Vitor Vogas assina nova coluna de política em A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados