A caminho do Palmeiras, Abel Ferreira despista sobre acerto

Crédito: Divulgação/PAOK

O português Abel Ferreira, nome escolhido pela diretoria para assumir o comando técnico do Palmeiras, concedeu uma entrevista coletiva após o empate contra o Granada pela Liga Europa e desconversou sobre a negociação com o Verdão:

– Não sei, vamos ver. O jogo acabou agora, sou treinador do PAOK. Ainda não assinei nada, o jogo acabou agora. Não tenho que falar nada - disse. O treinador comentou, também, críticas feitas acerca de seu trabalho:

– Se há clubes interessados em jogadores ou no treinador do PAOK, é porque há qualidade em campo. Mas também há quem não goste. Portanto, vou continuar a jogar para ganhar, valorizar nossos jogadores.