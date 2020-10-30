A caminho do Palmeiras, Abel Ferreira despista sobre acerto

O português Abel Ferreira, nome escolhido pela diretoria para assumir o comando técnico do Palmeiras, concedeu uma entrevista coletiva após o empate contra o Granada pela Liga Europa e desconversou sobre a negociação com o Verdão:
– Não sei, vamos ver. O jogo acabou agora, sou treinador do PAOK. Ainda não assinei nada, o jogo acabou agora. Não tenho que falar nada - disse. O treinador comentou, também, críticas feitas acerca de seu trabalho:
– Se há clubes interessados em jogadores ou no treinador do PAOK, é porque há qualidade em campo. Mas também há quem não goste. Portanto, vou continuar a jogar para ganhar, valorizar nossos jogadores.
Abel tem 41 anos e ganhou notoriedade ao conduzir o Braga à sua melhor campanha na história do Campeonato Português, com 75 pontos. Atualmente, o treinador trabalha no PAOK, da Grécia, mas está negociando com o Palmeiras e deve assinar com o Alviverde.