A 13 dias do Carioca, elenco do Fluminense se apresenta para iniciar pré-temporada

O ano em Laranjeiras está prestes a começar. Nesta segunda-feira, o elenco tricolor se apresenta no CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para a temporada. A apenas 13 dias do Carioca, Abel tem a missão de encontrar entrosamento em um time composto por reforços e jogadores que já vinham no clube. Além do estadual, o Fluminense ainda precisa conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense anunciou a contratação de Felipe Melo, Willian Bigode, Pineida, David Duarte e Nathan, que estarão presentes. Além deles, o presidente Mário Bittencourt adiantou que já acertou com Cristiano e Cano, mas os jogadores ainda não assinaram com o clube. O elenco que permaneceu também fará o primeiro treino do ano, com exceção de Matheus Martins e John Kennedy, que estão na Copinha, e talvez Lucca, que tenta uma rescisão com o Tricolor. O foco do time no início do ano será na classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Tricolor inicia a fase inicial do torneio no dia 22 de fevereiro, contra o Millonarios. Por outro lado, o Fluminense pretende continuar disputando as finais do Carioca e, de preferência, sair do jejum de títulos depois de investir mais no plantel. No estadual, o time estreia contra o Bangu, dia 23 de janeiro.

- Até porque a gente precisa voltar a vencer o campeonato, última vez foi em 2012, com o próprio Abel. Disputamos as duas últimas finais, e pretendemos disputar novamente a final e trazer o título esse ano. E, obviamente, o Campeonato Carioca, além de ser importante vencê-lo, vai ser importante para preparar o time para o primeiro jogo da Libertadores. O time já poder usar os jogos do Carioca também para poder estar preparado para a Libertadores - disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em entrevista coletiva. A pré-temporada também pode contar com a presença de alguns atletas do sub-23, que Abel Braga pretende utilizar no elenco profissional. Vale lembrar que na última temporada, a equipe da categoria iniciou os compromissos do Fluminense no Campeonato Carioca. Neste ano, o presidente Mário Bittencourt revelou que deixou o elenco mais enxuto para poder utilizar os jovens.

- Só falo sobre quem já saiu, quem está e pode sair não falamos por respeito e planejamento. Podem acontecer novas saídas e isso já estava planejado internamente. A princípio isso não gera uma nova chegada, precisamos trabalhar com o elenco com 30 a 34 atletas, talvez menos. Uma das coisas que o Abel gostou muito é ter o Sub-23 treinando no CT. O grande problema de quem não tem no mesmo local é que fica com o profissional mais inchado.