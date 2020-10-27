28 atletas relacionados para estreia do Flamengo na Copa do Brasil; veja a lista!

Com um trabalho no CT do Grêmio na manhã desta terça=feira, o Flamengo finalizou a preparação para a estreia na Copa do Brasil, contra o Athletico, nas oitavas de final. O técnico Domènec Torrent tem 28 atletas à disposição para a partida desta quarta, às 21h30, na Arena da Baixada. Confira a lista abaixo!