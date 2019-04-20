É dada a largada para a final do Capixabão!

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Em meio à muita polêmica dentro e fora de campo, hoje começam as finais do Capixabão 2019. A partir das 16 horas, a bola vai rolar no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para Vitória e Real Noroeste.

Do lado alvianil, a semana foi bastante agitada por conta da chegada do técnico Valdir Bigode, ídolo do Vasco, para a disputa da Série D no mês que vem. Wesley Martinelli segue à frente do Vitória até o final do Estadual.

Wesley, inclusive, garantiu que todos os olhos estão voltados exclusivamente para o rival merengue. “Em uma final tudo pode acontecer. E, independente da Série D, que está logo aí, o nosso foco é e sempre foi o título do Campeonato Capixaba. Que fique bem claro isso. Com todo o respeito ao nosso adversário, vamos em busca dessa conquista”, afirmou o comandante alvianil.

Wesley ainda aproveitou para rasgar elogios ao seu elenco. No último final de semana, o Vitória derrotou o Estrela por 2 a 0, mesmo o rival tendo a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2.

“É a força do nosso grupo. Sempre montamos o time da melhor forma possível. Se eu precisar botar um goleiro de centroavante, eu tenho certeza que ele vai se empenhar ao máximo e assim acontece com qualquer jogador de outra posição. A gente treina para isso e nada é feito na hora do jogo. Quem acompanha os nossos treinamentos sabe disso.”

Os últimos dias do Real Noroeste não foram fáceis. O time está envolvido em reclamações do Rio Branco, time que derrotou por 2 a 0, na semifinal do último sábado. Alheio aos problemas, o técnico Duzinho garante que o foco é o Vitória.

“Tudo isso que aconteceu fora de campo, eu não gosto de comentar. Se a gente for analisar friamente, chegaram na decisão as duas melhores equipes do campeonato. Não existe favorito ou melhor time neste momento. A nossa equipe tem um padrão de jogo definido e não tem nem como mudar isso agora, nas finais. Já são muitos jogos jogando da mesma forma. O que vamos prezar é o equilíbrio emocional e saber o jogar o jogo de 180 minutos. Vamos com muito respeito ao Vitória, humildade, pés no chão e com espírito de roceiro. Todos aqui aceitam ser chamados de roceiros e somos com muito orgulho.”





Ficha Técnica

Estádio: Kleber Andrade (Cariacica-ES)

Árbitro: Maicon Alexandro da Silva

16 horas

Vitória: Harrison; Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Igor Pimentel, Rodrigo César, Thiago e Carlos Vitor; Baiano e Vitinho. Técnico: Wesley Martinelli

Real Noroeste: Paulo Henrique; Gabriel, Mailson, Tiago e Geisandro; Leandro Assis, Igor Santos, Leandro Teixeira e Felipe Linhares; Vitinho e Robert. Técnico: Duzinho



