Técnico do Rio Branco é internado por complicações da Covid-19

O surto de Covid-19 que atingiu parte do elenco e da comissão técnica do Rio Branco-ES começa a preocupar diretoria e torcedores. Além dos 13 casos confirmados até o momento, a situação do técnico Andre Visser é a que mais inspira cuidados.
O treinador alemão relatou nas redes sociais um pouco dos "maus bocados" que está passando por causa da doença. Internado num hospital de Linhares, município onde possui residência, Andre Visser contou que está com os pulmões muito comprometidos e pede que as pessoas levem o vírus a sério.
"Muito obrigado pelas muitas mensagens. Infelizmente não posso responder a todos. Infelizmente tenho sintomas graves de Covid-19. Meus pulmões estão gravemente afetados, mas estou sendo tratado por bons médicos no Hospital Geral de Linhares. Por favor, leve a Covid-19 a sério. Tenho todos os sintomas que você pode imaginar. Cuidem de vocês!", relatou o técnico.
O treinador está internado desde quarta-feira e não tem previsão de alta médica. Além dele, outros três membros da comissão técnica foram infectados e os treinos da equipe estão sendo comandados pelo analista de desempenho Alecsandro Paranha. Sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde do técnico Andre Visser, o Rio Branco-ES se manifestou por meio de uma nota oficial enviada à imprensa.
NOTA OFICIAL DO RIO BRANCO ATLÉTICO CLUBE
O Rio Branco Atlético Clube comunica que o treinador Andre Visser está internado no Hospital Geral de Linhares para tratar da Covid-19. O clube vem acompanhando a situação de saúde de Andre e torcendo pela plena recuperação.
O Campeonato Capixaba está paralisado até o dia 1º de abril, como medida de conter o avanço da Covid-19 e diminuir a ocupação de leitos nos hospitais, e seguindo decreto do governador Renato Casagrande.
Com informações do ge Espírito Santo