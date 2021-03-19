Técnico do Rio Branco é internado por complicações da Covid-19

O técnico André Visser, do Rio Branco, que recentemente avançou à segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

O treinador alemão relatou nas redes sociais um pouco dos "maus bocados" que está passando por causa da doença. Internado num hospital de Linhares , município onde possui residência, Andre Visser contou que está com os pulmões muito comprometidos e pede que as pessoas levem o vírus a sério.

"Muito obrigado pelas muitas mensagens. Infelizmente não posso responder a todos. Infelizmente tenho sintomas graves de Covid-19. Meus pulmões estão gravemente afetados, mas estou sendo tratado por bons médicos no Hospital Geral de Linhares. Por favor, leve a Covid-19 a sério. Tenho todos os sintomas que você pode imaginar. Cuidem de vocês!", relatou o técnico.

Publicação do técnico André Visser nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram

O treinador está internado desde quarta-feira e não tem previsão de alta médica. Além dele, outros três membros da comissão técnica foram infectados e os treinos da equipe estão sendo comandados pelo analista de desempenho Alecsandro Paranha. Sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde do técnico Andre Visser, o Rio Branco-ES se manifestou por meio de uma nota oficial enviada à imprensa.

NOTA OFICIAL DO RIO BRANCO ATLÉTICO CLUBE

O Rio Branco Atlético Clube comunica que o treinador Andre Visser está internado no Hospital Geral de Linhares para tratar da Covid-19. O clube vem acompanhando a situação de saúde de Andre e torcendo pela plena recuperação.

Força, Andre! ⚫⚪



O Rio Branco comunica que o treinador Andre Visser está internado no Hospital Geral de Linhares para tratar da Covid-19. O clube vem acompanhando a situação de saúde de Andre e torcendo pela plena recuperação. pic.twitter.com/lUZ2RYAlyl — Rio Branco ® (@riobrancoes) March 19, 2021