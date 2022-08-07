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Gol relâmpago

Fluminense derrota Cuiabá com gol de Cano e volta ao 3° lugar do Brasileirão

Equipe carioca chega aos 38 pontos após vencer por 1 a 0; já os comandados de António Oliveira seguem na zona de rebaixamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 ago 2022 às 20:22

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 20:22

Fluminense chegou ao 13º jogo de invencibilidade na temporada ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0 na noite deste domingo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol marcado pelo atacante Cano. Assim, voltou a ocupar a terceira posição, que havia sido tomada pelo Flamengo na noite de sábado, após vitória sobre o São Paulo.
O time tricolor, agora, tem 38 pontos, atrás apenas de Palmeiras, com 45, e Corinthians, com 39. O Cuiabá, por sua vez, segue dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 20 pontos.
Embalado por seus torcedores que novamente compareceram em peso no Maracanã, o Fluminense foi com tudo para cima e abriu o placar logo no minuto inicial. Matheus Martins recuperou a bola na lateral e deu para Cano. O atacante rolou para Ganso, que deu belo passe de letra para o artilheiro fazer 1 a 0.
Cano faz gol da vitória do Fluminense contra Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro
Cano faz gol da vitória contra Cuiabá Crédito: THIAGO RIBEIRO
Após o gol, o time de Fernando Diniz ameaçou a pressionar o Cuiabá, que se fechou e não deu mais espaço para Cano. Com isso, o clube carioca tentou lances pelas laterais, mas Walter, bem posicionado, saiu bem para impedir o segundo dos donos da casa.
Já o Cuiabá foi equilibrando o duelo, principalmente após os 30 minutos. Explorando as costas de Samuel Xavier, o time do Mato Grosso ameaçou com Pepê e Valdivia, mas fez pouco para empatar.
O segundo tempo começou lento. O Fluminense não se encontrou dentro da partida e viu o Cuiabá, com a posse de bola, controlar as ações. Mas a falta de criatividade do time do Mato Grosso impediu grandes lances. Com isso, a equipe carioca acordou, após as mudanças de Diniz e assustou com Cris Silva, aos 22 minutos, Walter pegou.
O jogo continuou muito disputado, mas as mudanças dos treinadores fizeram com que o Fluminense voltasse a crescer, mas ainda sem ameaçar muito. A melhor tentativa foi em um arremate de Cris Silva, de fora da área, que exigiu boa defesa de Walter.
Com a festa dos mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas, o Fluminense ainda tentou um abafa nos minutos finais, mas acabou mesmo confirmando os três pontos com a diferença mínima em duelo válido pela 21ª rodada.
Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Juventude no sábado, às 20h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No domingo, às 19h, o Fluminense visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). 
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Pineida (Cris Silva); Felipe Melo (Martinelli), Nonato e Ganso (Nathan); Matheus Martins, Cano (Willian) e Arias (Marrony). Técnico: Fernando Diniz. 
CUIABÁ
 Walter; Daniel Guedes, Marllon, Joaquim, Alan Empereur (Marcão) e Osorio; Pepê (Camilo), Rafael Gava (Denilson), Valdivia (Alesson) e Gabriel Pirani; Rodriguinho (André Luis). Técnico: António Oliveira.

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