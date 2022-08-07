  • Flamengo vence o São Paulo no Morumbi e entra no G-4 do Brasileiro
Brasileirão

Flamengo vence o São Paulo no Morumbi e entra no G-4 do Brasileiro

Lázaro e Gabigol marcaram os gols da vitória rubro-negra. Flamengo dormiu na terceira colocação com 36 pontos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2022 às 09:32

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 09:32

Mesmo atuando somente com o goleiro Santos como titular, o Flamengo mostrou o poderio de seu elenco e venceu uma formação mista do São Paulo por 2 a 0 neste sábado (6), em pleno Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Lázaro abriu o placar logo no início do jogo, aos seis minutos. O segundo gol flamenguista só saiu no último lance da partida, com Gabriel, em jogada de contra-ataque da equipe visitante, que era pressionada pelo São Paulo até então.
Lázaro marcou o primeiro gol da partida contra o São Paulo
Lázaro marcou o primeiro gol da partida contra o São Paulo Crédito: Gilvan de Souza/CRF
Com o resultado, o Flamengo chegou à terceira colocação, agora com 36 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras, que enfrenta o Goiás neste domingo (7). Já o time tricolor perdeu a oportunidade de encostar no G-6 e, com 26 pontos, está na 11ª posição.
Agora os times viram as chaves para as competições continentais. O São Paulo vai encarar o Ceará na próxima quarta (10), no Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, no Morumbi, venceu por 1 a 0.
Já o Flamengo terá pela frente o clássico com o Corinthians, na terça (9), no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na ida, na Neo Química Arena, o clube rubro-negro venceu por 2 a 0.
SÃO PAULO
Felipe Alves; Rafinha, Miranda (Diego Costa) e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Igor Gomes (Rodriguinho), Galoppo e Reinaldo (Wellington); Patrick (Calleri) e Nikão (Igor Vinícius). Técnico: Rogério Ceni
FLAMENGO
Santos, Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Vidal (Thiago Maia), Diego (João Gomes) e Victor Hugo (Everton Ribeiro); Marinho (Gabriel), Everton Cebolinha (Arrascaeta) e Lázaro. Técnico: Dorival Júnior

