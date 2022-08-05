Oscar assina contrato com o Flamengo, diz Jornalista Italiano

Negócio fechado: Oscar jogará no Flamengo. É o que afirma o jornalista especializado em mercado de transferências, Fabrizio Romano. Na tarde desta sexta-feira (5), o italiano publicou em suas redes sociais que o contrato com o jogador foi assinado e o anúncio é questão de tempo.
QUANDO OSCAR VEM PARA O FLAMENGO?
O clube carioca ainda não se pronunciou de forma oficial, e inclusive nega o acerto com o jogador. Diretoria rubro-negra vem adotando muita cautela em relação às negociações com o Shangai Port, clube chinês que detém os direitos econômicos do atleta. Oscar é a 5° contratação da janela europeia de transferências do Flamengo. Ele se junta a Vidal, Cebolinha, Varela e Erick Pulgar, que integraram o elenco rubro-negro recentemente.