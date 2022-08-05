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Jogo comemorativo em Viana contará com a presença de Júnior Baiano

Ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira estará no estado para disputar uma partida que comemora o aniversário da equipe A.G 40
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2022 às 14:45

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 14:45

Júnior Baiano teve destaque no futebol brasileiro jogando pelo Flamengo, onde foi revelado
Júnior Baiano teve destaque no futebol brasileiro jogando pelo Flamengo, onde foi revelado Crédito: Divulgação
Final de semana tem estrela no Espírito Santo. O ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, Júnior Baiano, fará uma partida comemorativa no sábado (6), para celebrar o aniversário do time A.G 40. O jogo acontece às 15 horas, no Estádio Municipal de Viana, localizado no bairro Arlindo Villaschi.
Para adquirir os ingressos da partida, o torcedor deverá levar um quilo de alimento não perecível, que serão doados integralmente para famílias carentes de Soteco. “A missão do A.G 40 é muito maior que apenas jogar futebol. Temos compromisso com nossa comunidade e receber uma pessoa como o Júnior Baiano só enobrece a causa”, disse o vice-presidente do A.G 0, Eduardo Machado Guimarães.
O time, formado por veteranos, foi fundado em 12 de abril de 2020. O projeto, além de servir para o lazer e a integração entre os membros, também conta com um lado social muito importante, com o foco na prática esportiva entre crianças e adolescentes do bairro.

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“Nós temos um compromisso com a comunidade de Soteco, onde a matriz da empresa está instalada, por isso incentivamos e apoiamos essa iniciativa que ajuda no desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes da comunidade”, disse o sócio e diretor-comercial da Dellmar Transporte Sustentável, Dellano Scarpe, que apoia o projeto.

CARREIRA DO JOGADOR

Júnior Baiano foi revelado pelo Flamengo, na década de 90, tendo destaque na equipe carioca e em outros clubes brasileiros, como São Paulo, Vasco e Palmeiras, onde foi campeão da Libertadores. Pela Seleção, o zagueiro atuou 25 vezes e marcou dois gols, sendo titular na campanha do vice-campeonato da Copa do Mundo de 98.

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