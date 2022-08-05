Jogo comemorativo em Viana contará com a presença de Júnior Baiano

Júnior Baiano teve destaque no futebol brasileiro jogando pelo Flamengo, onde foi revelado Crédito: Divulgação

Final de semana tem estrela no Espírito Santo. O ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, Júnior Baiano, fará uma partida comemorativa no sábado (6), para celebrar o aniversário do time A.G 40. O jogo acontece às 15 horas, no Estádio Municipal de Viana, localizado no bairro Arlindo Villaschi.

Para adquirir os ingressos da partida, o torcedor deverá levar um quilo de alimento não perecível, que serão doados integralmente para famílias carentes de Soteco. “A missão do A.G 40 é muito maior que apenas jogar futebol. Temos compromisso com nossa comunidade e receber uma pessoa como o Júnior Baiano só enobrece a causa”, disse o vice-presidente do A.G 0, Eduardo Machado Guimarães.

O time, formado por veteranos, foi fundado em 12 de abril de 2020. O projeto, além de servir para o lazer e a integração entre os membros, também conta com um lado social muito importante, com o foco na prática esportiva entre crianças e adolescentes do bairro.

“Nós temos um compromisso com a comunidade de Soteco, onde a matriz da empresa está instalada, por isso incentivamos e apoiamos essa iniciativa que ajuda no desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes da comunidade”, disse o sócio e diretor-comercial da Dellmar Transporte Sustentável, Dellano Scarpe, que apoia o projeto.

CARREIRA DO JOGADOR