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Copa do Brasil

Fluminense supera Fortaleza no jogo de ida das quartas de final

Tricolor leva a vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 17 de agosto, no Maracanã
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jul 2022 às 00:20

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 00:20

Nonato (à esquerda) garantiu a vitória do Fluminense sobre o Fortaleza
Nonato (à esquerda) garantiu a vitória do Fluminense sobre o Fortaleza Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
O Fluminense saiu na frente do Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (28), o Tricolor carioca superou o Leão do Pici por 1 a 0, na Arena Castelão, na partida de ida do confronto.
O segundo jogo será no dia 17 de agosto, uma quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã. A equipe do Rio de Janeiro tem a vantagem do empate. Os cearenses precisam vencer por dois ou mais gols de saldo no tempo normal. Se na soma dos resultados, ao final dos próximos 90 minutos, os times estiverem empatados, o classificado às semifinais será conhecido nos pênaltis.

O JOGO

Mesmo longe de casa, o Fluminense comandou as ações do primeiro tempo. Aos 26 minutos, o volante Nonato mandou para as redes um passe de calcanhar do meia Paulo Henrique Ganso, mas o gol foi anulado, com intervenção do árbitro de vídeo (VAR), por falta de Germán Cano no também atacante Róbson, na origem do lance. Aos 34, Nonato aproveitou nova assistência de calcanhar, agora de Cano, para, desta vez, colocar o Tricolor à frente.
O Fortaleza voltou do intervalo mais agressivo. Aos sete minutos, após desvio do zagueiro Marcelo Benevenuto, Róbson acertou um voleio no travessão. Aos 21, o meia Lucas Crispim arriscou de fora da área, mas parou na trave. Aos 41 minutos, Romarinho cruzou da direita e o também atacante Sílvio Romero concluiu para as redes. O VAR, porém, viu impedimento do argentino e o gol foi anulado. Apesar da pressão, o Leão do Pici não reverteu a desvantagem.
As equipes mudam a chave para o Campeonato Brasileiro. No domingo (31), às 18h, o Fortaleza vai a Cuiabá enfrentar o time da casa na Arena Pantanal. Na segunda-feira (1º), às 20h, o Fluminense pega o Santos na Vila Belmiro, em Santos (SP). Os duelos valem pela 20ª rodada da competição.

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