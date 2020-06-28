Flamengo negocia com Glenda Kozlowski programa fixo no YouTube

A jornalista Glenda Kozlowski Crédito: Globo/Divulgação

Com o plano de expandir a FlaTV, canal no YouTube, o Flamengo negocia com a jornalista Glenda Kozlowski a possibilidade de um programa fixo na grade. As partes conversam e ainda discutem a questão financeira, mas o clube se animou com a ideia de tê-la como apresentadora em sua plataforma.

Glenda ancorou a live que o clube fez no Maracanã, e o flerte começou a ficar mais sério a partir dali. Trazer rostos conhecidos do grande público está entre os planos para aumentar os acessos do canal.

Após sair da Globo, Glenda apresentou "Uma Vida, Um Sonho", reality show do SBT sobre futebol. No sábado (27), a jornalista anunciou sua saída da atração e aumentou ainda mais os rumores sobre a parceria com o Flamengo.