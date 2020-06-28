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Futebol na internet

Flamengo negocia com Glenda Kozlowski programa fixo no YouTube

As partes conversam e ainda discutem a questão financeira, mas o clube se animou com a ideia de tê-la como apresentadora em sua plataforma

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 16:06
A jornalista Glenda Kozlowski
A jornalista Glenda Kozlowski Crédito: Globo/Divulgação
Com o plano de expandir a FlaTV, canal no YouTube, o Flamengo negocia com a jornalista Glenda Kozlowski a possibilidade de um programa fixo na grade. As partes conversam e ainda discutem a questão financeira, mas o clube se animou com a ideia de tê-la como apresentadora em sua plataforma.
Glenda ancorou a live que o clube fez no Maracanã, e o flerte começou a ficar mais sério a partir dali. Trazer rostos conhecidos do grande público está entre os planos para aumentar os acessos do canal.
Após sair da Globo, Glenda apresentou "Uma Vida, Um Sonho", reality show do SBT sobre futebol. No sábado (27), a jornalista anunciou sua saída da atração e aumentou ainda mais os rumores sobre a parceria com o Flamengo.
"Estou me afastando do reality de futebol 'Uma Vida, Um Sonho'. Ao SBT, faço questão de agradecer o carinho e respeito que sempre teve comigo desde o início, escreveu a apresentadora.

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