Home
>
Esportes
>
Flamengo empata com Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir

Flamengo empata com Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir

O resultado acontece em um jogo no qual o Flamengo optou por não usar força máxima desde o início e preservou titulares pensando na Libertadores

IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 20:07

Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1 no clássico deste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileiro.

Recomendado para você

O resultado acontece em um jogo no qual o Flamengo optou por não usar força máxima desde o início e preservou titulares pensando na Libertadores

Flamengo empata com Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir

A edição 140 do evento, realizada no Tartarugão, em Vila Velha, foi considerado um sucesso pelo presidente franquia Wallid Ismail, que considera realizar um 'circuito capixaba' da competição

Espírito Santo deve receber três edições do Jungle Fight em 2026

Dez capixabas disputaram 9 das 14 lutas da noite, e Leidiane Fernandes e Brena Cardozo avançaram para a final do Fight do Milhão

Confira os resultados das lutas do Jungle Fight 140 em Vila Velha

Carrascal até fez seu primeiro gol pelo Flamengo, mas Rayan igualou para o Vasco.

O resultado acontece em um jogo no qual o Flamengo optou por não usar força máxima desde o início e preservou titulares pensando na Libertadores.

Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1 no clássico deste domingo (21), no Maracanã
Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1 no clássico deste domingo (21), no Maracanã Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Com isso, o Flamengo chegou a 51 pontos, ainda líder do Brasileiro, com um jogo a mais do que o Palmeiras. Como a distância para o time paulista é de dois pontos, o Palmeiras pode passar o Flamengo se vencer o jogo que tem atrasado. Ainda neste domingo (21), o Flamengo pode ver ainda o Cruzeiro se aproximar e ficar um ponto atrás, mas com um jogo a mais.

Já o Vasco segue pressionado, lutando contra o rebaixamento, agora com 24 pontos, dois a mais que o Vitória - primeiro time no Z4.

Apesar da diferença técnica e de orçamento, o Flamengo empatou os dois jogos que teve com o Vasco neste Brasileirão.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena. Já o Vasco recebe o Cruzeiro, sábado, em São Januário.

SEM FORÇA MÁXIMA

Como tem jogo decisivo contra o Estudiantes, pela Libertadores, o Flamengo resolveu não começar a partida com os titulares.

Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, Varela, De La Cruz e Léo Pereira começaram no banco. Isso já desconfigurou a engrenagem do time e deu um ar de desmobilização do Flamengo para o clássico.

PRIMEIRO GOL DE CARRASCAL

Mas mesmo sem um primor técnico e de entrosamento, o Flamengo saiu na frente de forma relativamente rápida.

Carrascal, em seu primeiro jogo como titular, aproveitou a sobra depois de um milagre de Léo Jardim e abriu o placar logo aos 11 minutos.

Detalhe da jogada foi a sequência: um chutaço de Cebolinha que explodiu no travessão e depois a defesa absurda do goleiro vascaíno. Mas na terceira tentativa, o Fla se deu bem.

Leia mais

Imagem - Espírito Santo deve receber três edições do Jungle Fight em 2026

Espírito Santo deve receber três edições do Jungle Fight em 2026

Imagem - Confira os resultados das lutas do Jungle Fight 140 em Vila Velha

Confira os resultados das lutas do Jungle Fight 140 em Vila Velha

Imagem - Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra

Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra

O gol nasceu pelo lado direito do ataque do Fla. Fernando Diniz montou uma estratégia especial para o setor. Sem a bola, Nuno Moreira virou praticamente um lateral, acompanhando Royal na marcação. Na prática, o Vasco se defendeu com linha de cinco.

VASCO REAGE PELO ALTO

Mais intenso nas disputas e na marcação, o Vasco tratou logo de reagir. Fugiu das tentativas de pressão do Flamengo e passou a pressionar o rival.

As chances mais claras saíram pelo alto. Rossi fez uma defesa espetacular depois de uma cabeçada de Puma, aproveitando cobrança de escanteio.

Mas em outra batida pelo lado esquerdo, a defesa do Flamengo cochilou. Rayan ganhou de Carrascal e testou por cima de Rossi, empatando o clássico aos 29 minutos.

CONCUSSÃO

Um lance feio do primeiro tempo foi o choque de cabeça entre Barros e Robert Renan. No ímpeto de ganhar uma disputa com Bruno Henrique, os dois bateram a cabeça.

Robert Renan levou a pior e foi substituído por concussão. Prevaleceu a decisão do médico do Vasco.

FLAMENGO VOLTA DOMINANDO

O segundo tempo teve um Fla mais eficiente na pressão. O Vasco até trocou Nuno Moreira por Andrés Gomez para manter a dedicação na marcação e ter pernas descansadas para o contra-ataque. Mas esse domínio do Fla ainda tinha cara de time reserva.

Filipe Luís, então, aos 20 minutos, já tinha colocado Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta em campo.

Saúl acertou uma bola na trave logo em seguida, depois de uma saída errada de Léo Jardim com os pés. Diniz ficou alucinado com o goleiro.

A fluidez dos passes do Fla na entrada da área melhorou, mas o Vasco ia se salvando como podia. Pedro, por exemplo, teve uma chance boa dentro da área, depois de um bate e rebate. Por pouco a bola não entrou.

TENSÃO NO FIM

O Vasco tirou Vegetti e Coutinho na tentativa de revigorar o time para os contra-ataques. O Fla seguiu em cima até meados dos 30 minutos.

Vendo que o rival não dava um golpe fatal, o Vasco passou a acreditar mais na virada. Guardou fôlego para uma pressão final e assustou com Matheus França - quase a lei do ex. O jogo ficou muito aberto.

Ao fim, um empate que não resolve a vida de ninguém. Mas pelo menos dá ao Vasco o gosto de atrapalhar a vida do Fla na briga pelo título.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Saúl e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros (Mateus Cocão) e Coutinho (David); Nuno Moreira (Andrés Gomez), Rayan e Vegetti (Matheus França). Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Maíra Mastela Moreira (Fifa/RS)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA); Barros, Lucas Oliveira e Rayan (VAS)

Gols: Carrascal (VAS), aos 11', e Rayan (VAS), aos 29'/1ºT

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama flamengo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais