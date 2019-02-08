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Tragédia no CT

Flamengo confirma que atleta capixaba está em estado grave

Jhonata Ventura, de 15 anos, tem queimaduras em 30% do corpo

Publicado em 

08 fev 2019 às 20:58

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 20:58

Tia de Jhonata Ventura, jogador do Flamengo Crédito: Fernando Madeira
O Flamengo divulgou nota oficial no final da tarde desta sexta-feira para fornecer detalhes sobre o estado de saúde de três jogadores da base do clube que ficaram feridos no incêndio que matou outras dez pessoas, na última madrugada, no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio.
O clube informou que os atletas Kauan Emanuel, de 14 anos, e Francisco Dyogo, de 15, estão em situação estável no Hospital Vitória, ambos acordados e conscientes. "Os meninos
apresentam algumas lesões de via aérea por inalação de fumaça e escoriações pelo corpo e seguem em observação, ficando internados na
UTI
de hoje para amanhã, sábado (09)", disse a nota.
Depois, o Flamengo confirmou que o atleta Jhonata Ventura, de 15 anos, está internado no hospital municipal Pedro II, em estado grave. "Ele foi atingido na face, membros superiores e mãos, e tem queimaduras em 30% do corpo. Os médicos do Flamengo, Luiz Baldi e Gustavo Dutra, acompanham a situação de Jhonata, que está sob os cuidados da equipe especializada do Centro de Tratamentos de Queimados", informou o clube.
O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, e o clínico cardiologista do Vitória, responsável pela internação dos atletas, Fernando Bassan, também estão acompanhando de perto a evolução do quadro de saúde dos feridos.
Jhonata Ventura, de 15 anos, tem queimaduras em 30% do corpo Crédito: Reprodução/Instagram

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