Flamengo cai no Grupo D e pega o Peñarol na Libertadores 2019

O Flamengo estava no pote 2 do sorteio e caiu em um grupo que não é dos mais fáceis Crédito: Jorge Saenz | Estadão

O caminho do Flamengo na Libertadores 2019 não será uma prova para principiantes. No sorteio realizado nesta segunda-feira (17), à noite pela Conmebol, o rubro-negro caiu no Grupo D da competição, que tem como cabeça de chave o Peñarol, do Uruguai, detentor de cinco conquistas da maior competição do continente, além da companhia da LDU, do Equador, também já vencedor do torneio. Um time boliviano, ainda indefinido, completará a lista de adversários do Rubro-Negro, único time carioca na fase de grupos.

Os oponentes da equipe de Abel Braga têm histórico na Libertadores. O Peñarol tem cinco títulos da competição, enquanto a LDU levantou o troféu uma vez, ao vencer a final diante do Fluminense, nos pênaltis, em pleno Maracanã. Ambos, porém, não fazem boas campanhas nas últimas edições da Copa Libertadores.

O grupo da Libertadores que se desenha mais complicado é o F, que tem Palmeiras, San Lorenzo e Junior Barranquilla (COL). Atual campeão, o River terá a companhia do Internacional no Grupo A, também muito equilibrado.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, aproveitou o evento para anunciar o aumento na premiação da Libertadores. O campeão poderá faturar até US$20,4 milhões (cerca de R$ 80 milhões). Na fase de grupos, será pago US$ 1 milhão por mando de jogo (cerca de R$ 3,9 milhões). Na final, o campeão levará US$ 12 milhões, enquanto o vice terá direito a US$ 6 milhões.

A fase de grupos da Libertadores começa nos dias 5, 6 e 7 de março.

BOTA E FLU JÁ SABEM QUEM SÃO OS RIVAIS

A Conmebol sorteou ontem o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Nele, os seis clubes brasileiros conheceram os seus adversários e quem teve azar foi o Corinthians, que enfrentará logo de cara o Racing, da Argentina. O duelo entre brasileiros e argentinos não é inédito na competição e o último aconteceu há pouco tempo.