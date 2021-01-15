Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Flamengo acerta venda de atacante Lincoln para o Vissel Kobe
Só falta assinar

Flamengo acerta venda de atacante Lincoln para o Vissel Kobe

O valor da negociação gira em torno de U$ 3 milhões (pouco mais de R$ 15 milhões na cotação atual). Clube manterá 25% do passe do jovem de 20 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jan 2021 às 21:31

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 21:31

Após muitas idas e vindas, o atacante capixaba Lincoln, enfim, está muito perto de sua saída do Flamengo. O jogador e as partes devem assinar a sua transferência para o Vissel Kobe, do Japão, entre esta quinta (14) e sexta (15). Falta apenas o envio de documentos para que o negócio seja 100% selado.
Flamengo
Em baixa no Flamengo, o capixaba Lincoln não seguirá no Rubro-Negro em 2021 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Inicialmente, os japoneses propuseram um empréstimo, mas decidiram pela compra ante a concorrência do Cincinnati F.C, dos Estados Unidos. Ir para o Japão era a preferência do jogador e de seus agentes, mas faltava convencer o Fla

Veja Também

Flamengo: Diego Alves dá novo passo em recuperação e fica perto de voltar

Flamengo de 2020 tem segundo pior desempenho defensivo da década; veja os números

Zico comenta queda de rendimento do Flamengo e alerta: 'Não pode jogar com as vitórias do passado'

Novas exigências dos rubro-negros travaram o negócio e o jovem já não escondia mais de ninguém que desejava sair. Com o seu futuro em jogo, Lincoln foi "rebaixado" e passou a treinar com o sub-20. Ele tinha contrato até 31 de dezembro de 2023 com os rubro-negros.
Com passagens pela seleção brasileira de base e apontado como joia nos tempos em que estava nas categorias inferiores, Lincoln foi promovido em 2017, quando tinha 16 anos, e ganhou espaço entre os profissionais antes mesmo de muitos companheiros. À época, a promoção foi antecipada devido à suspensão de Paolo Guerrero, após teste positivo em antidoping.
Naquela oportunidade, o jovem camisa 9 recebeu bastante atenção, uma vez que tinha ido bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se destacado pela seleção no Mundial sub-17. Porém, desde então, não conseguiu uma sequência de partidas e oscilou entre chances como titular e o banco de reservas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados