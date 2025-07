Copa de Clubes

Final do Mundial terá Trump e show produzido por astro do Coldplay

A atração principal será o cantor colombiano J Balvin, dono de diversos prêmios e com bilhões de visualizações no Youtube. Os outros shows serão da cantora americana Doja Cat e do cantor nigeriano Tems

Publicado em 13 de julho de 2025 às 11:04

A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG será agitada fora de campo. A Fifa prepara uma festa nos moldes do Super Bowl, da NFL, e aguarda também a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.>

Trump foi convidado pessoalmente pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. O mandatário americano confirmou presença, o que exigirá um esquema especial de segurança das Forças Armadas no Metlife Stadium, local da partida.>

Na semana passada, a Fifa inaugurou seu escritório na Trump Tower, torre que pertence ao político. O troféu do Mundial de Clubes também ficou exposto por alguns dias no local.>

Infantino e Trump estreitaram relações. O dirigente da Fifa entende que a amizade com Trump trará efeitos benéficos para a Copa do Mundo de seleções ano que vem, que também será nos EUA.>

Vocalista do Coldplay produz show

A produção do show do intervalo ficará a cargo de Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay. O músico é o curador oficial da Global Citizen, uma ONG solidária de ajuda a crianças carentes.>

A parceria com a Fifa visa arrecadar US$ 100 milhões (R$ 557 milhões) à entidade ao fim da competição, já que US$ 1 de cada ingresso vendido foi destinado à organização não governamental.>

A atração principal será o cantor colombiano J Balvin, dono de diversos prêmios e com bilhões de visualizações no Youtube. Os outros shows serão da cantora americana Doja Cat e do cantor nigeriano Tems.>

"De Medellín ao MetLife. Tenho a honra de ser a atração principal do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É um momento histórico para mim, para a cultura latina e para todas as crianças que sonham alto", disse J Balvin, ao site da Fifa.>

