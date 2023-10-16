Filho de 4 anos do zagueiro Naldo morre um mês após acidente

O zagueiro Naldo com o filho Davi, de 4 anos, no colo Crédito: Divulgação/Antalyaspor

Morreu nesta segunda-feira (16) Davi, de 4 anos, filho do jogador brasileiro Naldo, que atualmente defende o Antalyaspor. A morte foi confirmada nesta segunda-feira pelo Antalyaspor. O clube turco manifestou "profunda tristeza" e suas condolências ao zagueiro Naldo e à família. Posteriormente, a equipe publicou vídeo de todo o elenco prestando homenagens.

Davi passou 40 dias internado sob cuidados intensivos e chegou a passar por cirurgia. O garoto ficou gravemente ferido após sofrer acidente de trânsito. O veículo dirigido por Walter Tilatti, sogro de Naldo, foi atingido por um carro e acabou batendo em uma moto em 7 de setembro, no distrito de Uncali, na Turquia. Sporting e Espanyol, clubes pelos quais Naldo já passou, também manifestaram seus pêsames ao brasileiro.

A carreira de Naldo

Naldo passou a maior parte de sua carreira no futebol europeu. O zagueiro atua fora do Brasil desde 2012, com passagens por Itália, Espanha, Portugal, Arábia Saudita e Turquia. O defensor iniciou sua trajetória profissional no Cascavel. Naldo ainda defendeu Linense, Oeste, União São João, Ponte Preta, Grêmio e Cruzeiro antes de se transferir ao Bologna, da Itália.