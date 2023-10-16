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Na Turquia

Filho de 4 anos do zagueiro Naldo morre um mês após acidente

Davi passou 40 dias internado sob cuidados intensivos e chegou a passar por cirurgia. O garoto ficou gravemente ferido após sofrer acidente de trânsito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2023 às 17:23

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 17:23

O zagueiro Naldo com o filho Davi, de 4 anos, no colo
O zagueiro Naldo com o filho Davi, de 4 anos, no colo Crédito: Divulgação/Antalyaspor
Morreu nesta segunda-feira (16) Davi, de 4 anos, filho do jogador brasileiro Naldo, que atualmente defende o Antalyaspor. A morte foi confirmada nesta segunda-feira pelo Antalyaspor. O clube turco manifestou "profunda tristeza" e suas condolências ao zagueiro Naldo e à família. Posteriormente, a equipe publicou vídeo de todo o elenco prestando homenagens.
Davi passou 40 dias internado sob cuidados intensivos e chegou a passar por cirurgia. O garoto ficou gravemente ferido após sofrer acidente de trânsito. O veículo dirigido por Walter Tilatti, sogro de Naldo, foi atingido por um carro e acabou batendo em uma moto em 7 de setembro, no distrito de Uncali, na Turquia. Sporting e Espanyol, clubes pelos quais Naldo já passou, também manifestaram seus pêsames ao brasileiro.

A carreira de Naldo

Naldo passou a maior parte de sua carreira no futebol europeu. O zagueiro atua fora do Brasil desde 2012, com passagens por Itália, Espanha, Portugal, Arábia Saudita e Turquia. O defensor iniciou sua trajetória profissional no Cascavel. Naldo ainda defendeu Linense, Oeste, União São João, Ponte Preta, Grêmio e Cruzeiro antes de se transferir ao Bologna, da Itália.
Aos 35 anos, Naldo está de volta a clube onde foi titular absoluto. O brasileiro, que vestiu as cores do Antalyaspor entre 2020 e 2022, está de volta ao time após uma temporada no Al-Taawoun, da Arábia Saudita. Além de Bologna e Antalyaspor, Naldo já jogou por Udinese, Getafe, Sporting, Krasnodar e Espanyol no futebol europeu.

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