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Novidade no calendário

Fifa define novo Mundial de Clubes com 32 equipes a partir de 2025

Com novo formato, competição deve passar a ser disputada a cada quatro anos, por times de todos os continentes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 dez 2022 às 13:47

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 13:47

DOHA, CATAR - A Fifa definiu que o Mundial de Clubes será disputado com 32 times a partir de 2025. O novo formato foi anunciado pelo presidente Gianni Infantino em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16). Era um desejo antigo do mandatário alterar o modelo da competição, que passará a ser disputada a cada quatro anos.
Infantino fez o anúncio diante de jornalistas antes de dar detalhes do balanço da Copa do Mundo do Catar, "a melhor de todos os tempos", segundo o dirigente. Ele não se aprofundou no novo Mundial de Clubes. Apenas disse que a ideia foi aprovada em reunião do conselho da Fifa. "Ainda temos que discutir alguns detalhes, mas será como uma Copa do Mundo", afirmou.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante coletiva de imprensa
Infantino também anunciou a criação de um Mundial Feminino de Clubes Crédito: MARTIN MEISSNER/AP
Infantino também revelou que a Fifa vai criar um Mundial Feminino de Clubes, sem dar informações sobre formato, data e número de equipes que vão disputar a competição, cuja criação era reivindicada há tempos por torcedores e torcedoras, jogadoras e dirigentes.
A Fifa já havia decidido desde 2019 que modificaria o formato do Mundial de Clubes masculino, e deixaria o torneio inchado e mais longo. A primeira edição seria realizada em 2021, com 24 clubes, mas a pandemia da covid postergou os planos da entidade, que quer deixar a competição mais atraente e rentável.
Apesar de os clubes europeus, como o Chelsea, atual campeão, dizerem que valorizam o Mundial, existe o pensamento de que isso não acontece. São os sul-americanos que mais prestigiam a competição e a tratam como o obsessão.
A Fifa planejava organizar o torneio com oito times da Europa e seis da América do Sul. As dez vagas remanescentes seriam divididas entre os demais continentes. Os clubes europeus, à época, não aprovaram a ideia e prometeram boicotar o novo Mundial porque ele atrapalharia o calendário no Velho Continente
Agora, com 32 clubes em vez de 24, a expectativa é que os times europeus mantenham essa postura resistente.
A próxima edição do Mundial ainda será disputada apenas com os campeões continentais. Em fevereiro de 2023, o Flamengo será o representante sul-americano e pode se encontrar com o Real Madrid, campeão europeu, caso os dois avancem à final. O Marrocos será a sede da competição, outro anúncio feito por Infantino nesta sexta (16).

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