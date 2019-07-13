Inglaterra

Ferrari domina o terceiro treino livre do GP de Silverstone de Fórmula 1

A Ferrari dominou, neste sábado, o terceiro treino livre para o GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, décima etapa do Mundial de Fórmula 1. O monegasco Charles Leclerc fez o melhor tempo (1min25s905), seguido pelo alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe, que ficou atrás a apenas 0s026.

Após dominar boa parte do treinamento, a Mercedes terminou em terceiro lugar, com Lewis Hamilton a 0s167 mais lento que Leclerc. O finlandês Valtteri Bottas terminou apenas na sexta colocação, atrás de Pierre Gasly e Max Verstappen, ambos da Red Bull.

A lista dos dez primeiros colocados registrou: Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg (Renault), Daniel Ricciardo (Renault) e Alexander Albon (STR).

Neste domingo, Hamilton poderá fazer história, pois tem a chance de se tornar o recordista de vitórias do GP da Inglaterra. Atualmente, ele divide com Alain Prost e com Jim Clark a condição de maior vencedor, com cinco triunfos cada na tradicional pista britânica, onde terminou em primeiro lugar em 2008, pela McLaren, e depois em 2014, 2015, 2016 e 2017, em todas ocasiões pela Mercedes.

Líder disparado deste Mundial de F-1, Hamilton tem 197 pontos, enquanto Bottas é o segundo colocado, com 166. Verstappen ocupa o terceiro lugar pela Red Bull, com 126, enquanto o alemão Sebastian Vettel, que venceu o GP da Inglaterra do ano passado, vem logo atrás, em quarto pela Ferrari, com 123.

O treino oficial de classificação, para definir o grid de largada, terá início às 10 horas. A corrida no domingo está marcado para 10h10.

