Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Ex-jogador do Cuiabá morre em acidente com caminhão em Mato Grosso
Tombamento

Ex-jogador do Cuiabá morre em acidente com caminhão em Mato Grosso

Robinho estava em um caminhão que tombou na MT-010, na cidade de São José do Rio Claro, nesta quarta-feira (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2022 às 15:02

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 15:02

O ex-lateral esquerdo Robinho, com passagens por Cuiabá, Juventude, Vitória, Santa Cruz e outros, morreu na quarta-feira (16) após um acidente automobilístico na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro, no estado de Mato Grosso. Segundo a imprensa da cidade, ele estava num caminhão de bebidas que tombou. O motorista que estava ao seu lado sofreu apenas ferimentos leves.
Mato Grosso
O ex-jogador do Cuiabá, Robinho, morreu em um acidente de caminhão nesta quarta (16) Crédito: Divulgação
Robson Ferreira de Almeida, que é natural de Feira de Santana (BA), estava com 40 anos e já havia se aposentado. Seu último clube, segundo o site "O Gol", foi o CENE, de Campo Grande (MS), em 2014. Ele foi revelado pelo Fluminense de Feira de Santana (BA).
Atualmente ele morava em Lucas do Rio Verde (MT), onde chegou a atuar pelo Luverdense entre 2010 e 2011. Na ocasião, jogou numa equipe que contava com o goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo e atualmente no Toluca (MEX), e o lateral esquerdo Alan Ruschel, ex-Chapecoense e que defendeu o Londrina na última Série B.
Em suas redes sociais, o Cuiabá emitiu uma nota de falecimento lamentando o ocorrido e desejando força aos familiares e amigos. Confira abaixo:

Nota de pesar

"O Cuiabá Esporte Clube lamenta o falecimento do ex-atleta Robinho, em um acidente automobilístico na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro. Robinho defendeu o Cuiabá entre 2012 e 2013. A diretoria do Dourado se solidariza com familiares e amigos, desejando força neste momento de profunda dor e tristeza".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados