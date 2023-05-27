Estação Esporte segue bombando em Novo Porto Canoa, na Serra

O Estação Esporte é um sucesso em Novo Porto Canoa, no município de Serra. As atividades esportivas começaram às 8h e contaram com futevôlei, skate, futsal, voleibol, entre outras modalidades. Serão 24h de programação que começaram neste sábado (27) e terminam apenas no domingo (28).
O projeto é uma realização da Rede Gazeta e tem como objetivo incentivar as comunidades a praticarem esportes. Com isso, valores como cidadania, inclusão e respeito são ensinados através do esporte. São diversas atividades espalhadas por quatro cidades da Grande Vitória.
Djalma Pettersen é professor de judô e acredita que a iniciativa é de extrema importância para as crianças. "A nossa expectativa é que as turmas fiquem cheias, para que elas estejam praticando atividades saudáveis e aprendendo valores como ética e respeito, ao invés de ficarem na rua", afirmou.