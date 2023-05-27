Live: Estação Esporte chega com 24 horas de atividades na Grande Vitória

Os jornalistas Filipe Souza e Marcella Scaramella estão ao vivo no complexo esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória e te deixam a par de tudo que vai rolar nessa virada esportiva de 24 horas. Acompanhe a live.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados