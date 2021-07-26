Em jogo emocionante, Brasil vira contra Argentina no vôlei masculino

Os argentinos contaram com muitos erros individuais do Brasil para vencer os dois primeiros sets. A seleção brasileira reagiu no terceiro set, mas tomou sufoco no set seguinte, quando chegou a ficar atrás por 17 a 11. O time brasileiro, porém, contou com a força de Lucarelli e Leal para virar. No quinto set, a Argentina chegou a abrir 11 a 9, mas o Brasil teve novamente cabeça para reverter o placar.