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Na raça!

Em jogo emocionante, Brasil vira contra Argentina no vôlei masculino

Em uma partida surpreendentemente difícil, a seleção brasileira masculina venceu a Argentina por 3 sets a 2 nesta segunda-feira (26), pela segunda rodada do torneio de vôlei das Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 13:17
Brasil vence a Argentina de virada no vôlei
Brasil vence a Argentina de virada no vôlei Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
Em um jogo surpreendentemente difícil, a seleção brasileira masculina venceu a Argentina por 3 sets a 2 (19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e 16/14), nesta segunda-feira (26), pela segunda rodada do torneio de vôlei das Olimpíadas de Tóquio. O Brasil é o atual campeão olímpico e da Liga das Nações. 
Os argentinos contaram com muitos erros individuais do Brasil para vencer os dois primeiros sets. A seleção brasileira reagiu no terceiro set, mas tomou sufoco no set seguinte, quando chegou a ficar atrás por 17 a 11. O time brasileiro, porém, contou com a força de Lucarelli e Leal para virar. No quinto set, a Argentina chegou a abrir 11 a 9, mas o Brasil teve novamente cabeça para reverter o placar.
O próximo jogo do Brasil será na quarta-feira (28), contra o Comitê Olímpico Russo, às 9h45 (de Brasília). Na estreia, no último sábado (24), a seleção brasileira havia vencido a Tunísia por 3 sets a 0.

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