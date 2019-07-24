Pan-Americano

Disputas do Pan começam nesta quarta com vôlei de praia e handebol

O torneio será disputado até o dia 30 de maio no circuito das praias de Costa Verde

Como acontece também nos Jogos Olímpicos, o Pan-Americano de Lima dá a largada para suas competições antes mesmo da abertura do evento, na sexta-feira (26).

Já nesta quarta (24) começam os torneios de vôlei de praia e handebol feminino. Os jogos de vôlei serão realizados a partir das 11h (horário de Brasília) e terão transmissão do SporTV 2. Thiago e Oscar estreiam às 13h30. Às 14h20, Carol Horta e Ângela entram em ação.

À noite será a vez do handebol, onde o time brasileiro é favorito a vencer a competição pela sexta vez consecutiva e carimbar a vaga para Tóquio-2020. A estreia será às 22h30, diante das cubanas, sem transmissão da TV brasileira.

Campeãs mundiais em 2013, as brasileiras buscam recuperação em nível internacional após caírem nas quartas de final da Olimpíada do Rio e não passarem de fase na última edição do Mundial, em 2017. Em dezembro haverá uma nova edição do torneio, e a seleção espera usar o Pan como início da preparação para ele.

Os jogos de handebol serão realizados na Villa Deportiva Nacional. A final feminina será no dia 30 de julho, e no dia seguinte começa a competição masculina.

