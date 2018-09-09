Corrida de rua

Competição e música durante a Meia Maratona de Vitória

Competição aconteceu na manhã deste domingo (09), com a participação de mais mil e novecentos corredores.
Redação de A Gazeta

09 set 2018 às 14:56

Quase duas mil pessoas tomaram as ruas da Capital na manhã deste domingo (9) durante a segunda edição da Meia Maratona Wine de Vitória. Neste ano, além de apreciar as belas paisagens de tirar o fôlego, os corredores foram incentivados pela programação musical com DJ, bateria de Escola de Samba, banda da Polícia Militar, violonista, flautista, e saxofonista, posicionados em locais estratégicos.
A corrida teve dois percurso: o de 21 quilômetros com saída da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e o de 8 quilômetros, com saída do Sambão do Povo. Fizeram parte do cenário da prova: a Ponte da Passagem, Curva do Saldanha, Palácio Anchieta, Porto de Vitória, Avenida Beira Mar e é claro os Ipês Rosas que colorem a paisagem da cidade no final do inverno.
A dona de casa, Ariana do Santos Rodrigues, 34 anos, comemorou a finalização do percurso de 21 quilômetros em menos de duas horas. Ela corre desde 2010 e coleciona competições no currículo. "Tenho a experiência da corrida de 21 quilômetros do Rio de Janeiro e essa agora de Vitória que pra mim foi sensacional em correr nessa cidade linda", elogia.
Foi a primeira corrida da comerciante de Viana Joelma Cristina Penha Rosa, 50 anos, que realizou o percurso de oito quilômetros. Ela começou a correr esse ano e já se programa para outras competições. Só faz cinco meses que corro. É minha primeira de oito quilômetros, mas quero chegar no de 21 e continuar, porque é uma sensação maravilhosa, comemora.
Há dois anos a professora universitária Mariana Zanetti Martins, 34 anos, natural de São Paulo, mudou-se para Vitória e começou a prática de atividade física influenciada pelo movimento esportista da cidade.
Faz dois anos que tenho treinado corrida intermitentemente aqui em Vitória. Foi quando eu me mudei para cá. Cheguei aqui, vi as pessoas correndo, aquele calçadão, uma vida muito ativa e vi que precisava ter isso também, disse.
INCLUSÃO
A técnica em enfermagem Tatiana Chagas, 39 anos, e o marido Fábio Chagas, 49 anos, inspetor penitenciário fizeram a prova com o filho Vinícius, 17 anos, que é portador de necessidades especiais, e fez a prova com o auxílio dos pais na cadeira de rodas. Foi a segunda corrida da família que já se programa para novas competições.
A corrida é uma interação entre nós três. Daqui para frente é só em trio. Já até programamos a corrida da semana que vem e convidamos outros pais, disse Tatiana.
CORRIDA NOTURNA
Segundo o coordenador da Meia Maratona Wine de Vitória, Eduardo Viana, a expectativa do evento foi alcançada com o percurso elegante feito por Vitória. E anuncia a pretensão de realizar a terceira edição da corrida no próximo ano à noite. Esperamos para o ano que vem fazer a corrida noturna para abrilhantar ainda mais o evento, promete.
Ainda segundo Eduardo, a proposta das atrações musicais teve efeito muito positivo entre os participantes. Para ele, o percurso mesmo sendo mundo bonito, merecia mais entusiasmo. O percurso é muito bonito, mas ele fica sem áudio, sem música, sem alegria. Quando a gente coloca essa parte musical, se torna um ponto que a pessoa passa e se sente motivada, avalia.
PREMIAÇÃO - 21 QUILÔMETROS
PRIMEIROS COLOCADOS - MASCULINO
1 Adilson Conceição - 1h16m53s
2- Rodrigo Teixeira - 1h17m27s
3 Felipe Douglas de Souza - 1h17m59s
PRIMEIROS COLOCADOS - FEMININO
1 Mariana Ramalhete - 1h34m36s
2 Kelly Serrano - 1h37m15s
3 Sayonara Monção - 1h37m59s
PRIMEIROS COLOCADOS - MASCULINO ELITE
1 Geofri Toroitch - 1h06m56s
2 Jonilson Pinto - 1h08m52s
3 Alequessandro Paula da Silva - 1h09m31s
PRIMEIROS COLOCADOS - FEMININO
1 Esther Chesang - 1h15m34s
2 Tiane Marcarini - 1h27m09s
3 Priscila Moraes - 1h28m39s
DEFICIENTE MASCULINO
1 Alan Bezerra - 1h09m02s
2 Ary Carlos Dias - 1h18m41s
3 Carleilton Freire -1h20m58s
PRIMEIROS COLOCADOS - DEFICIENTE FEMININO
1 Maria Bernadete Cabral - 1h22m47s
2 Edneusa de Jesus Santos -1h27m26s
3 Katia Cristina Antonio - 1h43m51s
PREMIAÇÃO - 8 QUILÔMETROS
GERAL MASCULINO
1 Maquezile Gabriel Pio - 24m51s
2 Daniel Pereira - 25m41s
3 Valdecir Souza -25m53s
GERAL FEMININO
1 Antonia Keula da Silva - 29m57s
2 Elizandra Cunha -31m18s
3 Silvania Maria Gonçalves - 32m04s
DEFICIENTE MASCULINO
1 Marcos Vinicius Oliveira - 28m55s
2 Weligton Miguel da Silva - 29m07s
3 Júlio César Kujaviski - 31m35s
DEFICIENTE FEMININO
1 Lorraine Gomes - 44m56s
2 Adriana Ramos - 55m41s
3 Sidalina Romualdo - 1h11m23s

