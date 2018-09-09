Competição e música durante a Meia Maratona de Vitória

Quase duas mil pessoas tomaram as ruas da Capital na manhã deste domingo (9) durante a segunda edição da Meia Maratona Wine de Vitória. Neste ano, além de apreciar as belas paisagens de tirar o fôlego, os corredores foram incentivados pela programação musical com DJ, bateria de Escola de Samba, banda da Polícia Militar, violonista, flautista, e saxofonista, posicionados em locais estratégicos.
A corrida teve dois percurso: o de 21 quilômetros com saída da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e o de 8 quilômetros, com saída do Sambão do Povo. Fizeram parte do cenário da prova: a Ponte da Passagem, Curva do Saldanha, Palácio Anchieta, Porto de Vitória, Avenida Beira Mar e é claro os Ipês Rosas que colorem a paisagem da cidade no final do inverno.
A dona de casa, Ariana do Santos Rodrigues, 34 anos, comemorou a finalização do percurso de 21 quilômetros em menos de duas horas. Ela corre desde 2010 e coleciona competições no currículo. "Tenho a experiência da corrida de 21 quilômetros do Rio de Janeiro e essa agora de Vitória que pra mim foi sensacional em correr nessa cidade linda", elogia.
Foi a primeira corrida da comerciante de Viana Joelma Cristina Penha Rosa, 50 anos, que realizou o percurso de oito quilômetros. Ela começou a correr esse ano e já se programa para outras competições. Só faz cinco meses que corro. É minha primeira de oito quilômetros, mas quero chegar no de 21 e continuar, porque é uma sensação maravilhosa, comemora.
Há dois anos a professora universitária Mariana Zanetti Martins, 34 anos, natural de São Paulo, mudou-se para Vitória e começou a prática de atividade física influenciada pelo movimento esportista da cidade.
Faz dois anos que tenho treinado corrida intermitentemente aqui em Vitória. Foi quando eu me mudei para cá. Cheguei aqui, vi as pessoas correndo, aquele calçadão, uma vida muito ativa e vi que precisava ter isso também, disse.
INCLUSÃO
A técnica em enfermagem Tatiana Chagas, 39 anos, e o marido Fábio Chagas, 49 anos, inspetor penitenciário fizeram a prova com o filho Vinícius, 17 anos, que é portador de necessidades especiais, e fez a prova com o auxílio dos pais na cadeira de rodas. Foi a segunda corrida da família que já se programa para novas competições.
A corrida é uma interação entre nós três. Daqui para frente é só em trio. Já até programamos a corrida da semana que vem e convidamos outros pais, disse Tatiana.
CORRIDA NOTURNA
Segundo o coordenador da Meia Maratona Wine de Vitória, Eduardo Viana, a expectativa do evento foi alcançada com o percurso elegante feito por Vitória. E anuncia a pretensão de realizar a terceira edição da corrida no próximo ano à noite. Esperamos para o ano que vem fazer a corrida noturna para abrilhantar ainda mais o evento, promete.
Ainda segundo Eduardo, a proposta das atrações musicais teve efeito muito positivo entre os participantes. Para ele, o percurso mesmo sendo mundo bonito, merecia mais entusiasmo. O percurso é muito bonito, mas ele fica sem áudio, sem música, sem alegria. Quando a gente coloca essa parte musical, se torna um ponto que a pessoa passa e se sente motivada, avalia.
PREMIAÇÃO - 21 QUILÔMETROS
PRIMEIROS COLOCADOS - MASCULINO
1 Adilson Conceição - 1h16m53s
2- Rodrigo Teixeira - 1h17m27s
3 Felipe Douglas de Souza - 1h17m59s
PRIMEIROS COLOCADOS - FEMININO
1 Mariana Ramalhete - 1h34m36s
2 Kelly Serrano - 1h37m15s
3 Sayonara Monção - 1h37m59s
PRIMEIROS COLOCADOS - MASCULINO ELITE
1 Geofri Toroitch - 1h06m56s
2 Jonilson Pinto - 1h08m52s
3 Alequessandro Paula da Silva - 1h09m31s
PRIMEIROS COLOCADOS - FEMININO
1 Esther Chesang - 1h15m34s
2 Tiane Marcarini - 1h27m09s
3 Priscila Moraes - 1h28m39s
DEFICIENTE MASCULINO
1 Alan Bezerra - 1h09m02s
2 Ary Carlos Dias - 1h18m41s
3 Carleilton Freire -1h20m58s
PRIMEIROS COLOCADOS - DEFICIENTE FEMININO
1 Maria Bernadete Cabral - 1h22m47s
2 Edneusa de Jesus Santos -1h27m26s
3 Katia Cristina Antonio - 1h43m51s
PREMIAÇÃO - 8 QUILÔMETROS
GERAL MASCULINO
1 Maquezile Gabriel Pio - 24m51s
2 Daniel Pereira - 25m41s
3 Valdecir Souza -25m53s
GERAL FEMININO
1 Antonia Keula da Silva - 29m57s
2 Elizandra Cunha -31m18s
3 Silvania Maria Gonçalves - 32m04s
DEFICIENTE MASCULINO
1 Marcos Vinicius Oliveira - 28m55s
2 Weligton Miguel da Silva - 29m07s
3 Júlio César Kujaviski - 31m35s
DEFICIENTE FEMININO
1 Lorraine Gomes - 44m56s
2 Adriana Ramos - 55m41s
3 Sidalina Romualdo - 1h11m23s