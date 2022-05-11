Ciclista espanhol morre após problema no coração em prova no deserto

Um ciclista de 50 anos morreu nesta segunda-feira (9) em consequência de um problema cardíaco ao participar do Titan Desert, uma prova de 598 km disputada no deserto do Marrocos, no domingo (8).

Segundo o jornal espanhol Marca, Ernesto Escolano estava na segunda etapa da prova, no trecho entre Merzouga e Ksar Jdaid, que tem o total de 102 km. Ele precisou de atendimento médico no km 89, foi atendido no local pela equipe médica da organização e foi transferido de helicóptero para um hospital em Marraquexe, onde morreu no dia seguinte.

Os ciclistas da Titan Desert percorrem 598 km no deserto de Marrocos. Crédito: Divulgação/Titan Desert

O espanhol, natural de Huesca, competia na categoria Master 50. Ele terminou o primeiro dia da prova em 357º lugar, com o tempo de 6h35min28s.

A organização da prova enviou "condolências e carinho aos familiares e amigos" de Escolano.