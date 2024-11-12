Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • CBF publica calendário de 2025 e Brasileirão vai até 21 de dezembro
Futebol brasileiro

CBF publica calendário de 2025 e Brasileirão vai até 21 de dezembro

O Brasileirão começa 29 de março e acaba só em 21 de dezembro. A medida foi necessária para que a competição seja paralisada durante o novo Mundial de Clubes da Fifa.

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2024 às 14:49
Taça do Brasileirão — Foto Lucas FigueiredoCBF
Taça do Brasileirão Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF
Ao mesmo tempo, como não haverá mais Intercontinental em dezembro, o calendário nacional será esticado. Os estaduais começam em 12 de janeiro. Após pressão de algumas federações, a CBF conseguiu empurrar o início da competição, que inicialmente seria em 8 de janeiro. Os estaduais seguem com 16 datas, para caber o Paulistão, mas vão terminar mais cedo, em 26 de março.
A CBF criou outro período de férias para os jogadores. Colocou 15 dias de recesso durante o período do Mundial de Clubes e estabeleceu outro período quinzenal após o Brasileirão. O efeito do novo Mundial de Clubes se vê também na janela de transferências. A CBF criou um período de registro de novos jogadores entre 2 e 10 de junho, justamente para que os times possam usar os reforços no Mundial. A janela será reaberta entre 10 de julho e 2 de setembro, acompanhando as principais ligas europeias.
O calendário 2025 também prevê intertemporada, entre o fim de junho e 13 de julho -funciona para quem estiver fora do Mundial. A CBF vai liberar os clubes para excursões fora do país.
As datas das principais competições
  • Supercopa do Brasil: 02/02 (1 data)
  • Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)
  • Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)
  • Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)
  • Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)
  • Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)
  • CONMEBOL Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)
  • CONMEBOL Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)
  • CONMEBOL Recopa: 19/02 e 26/2 (2 datas)

Veja Também

De volta ao ponto de partida, seleção retorna a Belém sem muita evolução

Fifa anuncia data do sorteio dos grupos do Super Mundial

Landim termina gestão no Flamengo com 13 títulos em seis anos e 11 técnicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados