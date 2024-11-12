CBF publica calendário de 2025 e Brasileirão vai até 21 de dezembro

Taça do Brasileirão Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Ao mesmo tempo, como não haverá mais Intercontinental em dezembro, o calendário nacional será esticado. Os estaduais começam em 12 de janeiro. Após pressão de algumas federações, a CBF conseguiu empurrar o início da competição, que inicialmente seria em 8 de janeiro. Os estaduais seguem com 16 datas, para caber o Paulistão, mas vão terminar mais cedo, em 26 de março.

A CBF criou outro período de férias para os jogadores. Colocou 15 dias de recesso durante o período do Mundial de Clubes e estabeleceu outro período quinzenal após o Brasileirão. O efeito do novo Mundial de Clubes se vê também na janela de transferências. A CBF criou um período de registro de novos jogadores entre 2 e 10 de junho, justamente para que os times possam usar os reforços no Mundial. A janela será reaberta entre 10 de julho e 2 de setembro, acompanhando as principais ligas europeias.

O calendário 2025 também prevê intertemporada, entre o fim de junho e 13 de julho -funciona para quem estiver fora do Mundial. A CBF vai liberar os clubes para excursões fora do país.

As datas das principais competições