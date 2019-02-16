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Jhonata Ventura

Capixaba internado com 30% do corpo queimado apresenta melhoras

De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (16), o garoto já iniciou dieta oral e tem lesões na face cicatrizadas

Publicado em 

16 fev 2019 às 13:23

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 13:23

Atleta capixaba do Fla internado com 30% do corpo queimado apresenta melhoras Crédito: Reprodução Facebook
O jovem Jhonata Ventura, que teve 30% do corpo queimado no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, apresentou melhoras. De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (16), o garoto já iniciou dieta oral e tem lesões na face cicatrizadas.
Jhonata segue em tratamento com antibióticos, porque há uma possibilidade de infecção no dorso e no ombro direito. Ele segue sem prazo para deixar o CTI do Centro de Tratamento de Queimados, no Hospital Municipal Pedro II.
Os outros sobreviventes, Cauan Emanuel e Francisco Diogo, já receberam alta médica. Ambos os jovens estavam no hospital Vitória., na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Confira o boletim médico de Jhonata Ventura:
"O atleta Jhonata Ventura permanece acordado, atendendo a comandos simples ao exame clínico e com máscara de oxigênio. As queimaduras estão respondendo bem aos curativos; lesões em face já cicatrizadas.
Ele segue tratamento com antibiótico e permanece estável hemodinamicamente.
Já foi iniciada dieta oral."
Capixaba internado com 30% do corpo queimado apresenta melhoras

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