Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Capixaba ganha medalha de prata no Brasileiro de Tiro com o Arco
Inédito!

Capixaba ganha medalha de prata no Brasileiro de Tiro com o Arco

Conquista de Marcus Vinícius foi a primeira de um atleta do Estado na principal categoria do evento, disputado no Rio de Janeiro
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 nov 2022 às 20:15

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 20:15

Capixaba ganha medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco
Marcus Vinicius conheceu o esporte na faculdade, em um projeto de extensão Crédito: Alvarus Marcos
Marcus Vinicius Camargo Fiorese, de 23 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco, que aconteceu no último sábado (19), na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo Marcus, foi a primeira vez que um atleta capixaba conquistou essa posição na categoria principal, que é o arco recurvo individual.
Para se ter uma ideia do feito do capixaba, ele só ficou atrás de Marcus D'Almeida, que foi vice-campeão mundial de tiro com arco em 2021. Na final, Marcus Vinícius foi derrotado por 6 a 2 pelo carioca. “Estou me sentindo muito bem e muito feliz. Foi um ótimo campeonato. Fiquei muito satisfeito com a forma como tudo aconteceu”, disse.
Capixaba ganha medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco
Marcus Vinicius (à esquerda no pódio) ao lado do campeão Marcus D'Almeida, no Brasileiro de Tiro com o Arco Crédito: Reprodução / Canal Olímpico do Brasil
Marcus Vinicius é natural de Castelo, no Sul do Estado, mas atualmente mora em Vitória. Ele começou a praticar o tiro com arco em 2018, após de ter iniciado os estudos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no curso de Educação Física.
“Eu conheci o esporte a partir de um projeto de extensão que existe no centro de Educação Física da Ufes. Esse projeto é gratuito e ensina tiro com arco para a comunidade interna e externa da universidade”, contou.
No entanto, foi em 2019 que Marcus tornou-se profissional. Além de atleta, estudante e estagiário, o jovem arranja tempo para ensinar tudo o que aprendeu e dá aulas de tiro com arco no Caxias Esporte Clube, em Vitória. “Todo intervalo de tempo que tenho, entre aulas e estágio, aproveito para treinar, independentemente se será um treino muito curto ou volumoso”, destacou.
Capixaba ganha medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco
Marcus Vinicius pratica o tiro com arco desde 2018 Crédito: Arquivo pessoal
Depois do campeonato de sábado (19), Marcus já tem planos para outras disputas. No próximo domingo (27), no campo de tiro com arco da Ufes, ele vai participar de uma etapa que vai valer pontos para a competição estadual e nacional. Ou seja, o resultado vai ser lançado no ranking nacional, que ajudará a definir quem são os melhores do País neste ano.  
"As perspectivas agora são as melhores possíveis. Tenho de continuar treinando para manter os resultados e conseguir terminar o ano entre os melhores, tanto no Estado quanto no cenário nacional"
Marcus Vinícius Fiorese - Atleta de tiro com arco
Capixaba ganha medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco
Marcus Vinicius Fiorese ficou com a medalha de prata no Brasileiro de Tiro com o Arco Crédito: Arquivo pessoal

Sobre o campeonato

A 48ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco teve início no dia 15 de novembro, em Maricá, no Rio de Janeiro, e contou com 31 equipes e 201 atletas, de 15 estados diferentes.
Foi o principal evento da modalidade na temporada e várias categorias estiveram em disputa, como o individual recurvo feminino e masculino, composto feminino e masculino, barebow feminino e masculino e também as categorias por equipes e duplas mistas.
Capixaba ganha medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco
A próxima competição de Marcus Vinicius acontece no domingo (27), na Ufes Crédito: Alvarus Marcos

Veja Também

Marcus Vinicius é campeão pela 1ª vez da Copa do Mundo de Tiro com Arco

Capixaba faz gol incrível em jogo de futsal na Espanha; veja vídeo

Sete capixabas integram a equipe de futebol de areia do Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo Esportes Vitória (ES) Campeonato Brasileiro Medalha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados