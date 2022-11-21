Capixaba ganha medalha de prata no Brasileiro de Tiro com o Arco

Marcus Vinicius conheceu o esporte na faculdade, em um projeto de extensão Crédito: Alvarus Marcos

Marcus Vinicius Camargo Fiorese, de 23 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco, que aconteceu no último sábado (19), na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro . Segundo Marcus, foi a primeira vez que um atleta capixaba conquistou essa posição na categoria principal, que é o arco recurvo individual.

Para se ter uma ideia do feito do capixaba, ele só ficou atrás de Marcus D'Almeida, que foi vice-campeão mundial de tiro com arco em 2021. Na final, Marcus Vinícius foi derrotado por 6 a 2 pelo carioca. “Estou me sentindo muito bem e muito feliz. Foi um ótimo campeonato. Fiquei muito satisfeito com a forma como tudo aconteceu”, disse.

Marcus Vinicius (à esquerda no pódio) ao lado do campeão Marcus D'Almeida, no Brasileiro de Tiro com o Arco Crédito: Reprodução / Canal Olímpico do Brasil

“Eu conheci o esporte a partir de um projeto de extensão que existe no centro de Educação Física da Ufes. Esse projeto é gratuito e ensina tiro com arco para a comunidade interna e externa da universidade”, contou.

No entanto, foi em 2019 que Marcus tornou-se profissional. Além de atleta, estudante e estagiário, o jovem arranja tempo para ensinar tudo o que aprendeu e dá aulas de tiro com arco no Caxias Esporte Clube, em Vitória. “Todo intervalo de tempo que tenho, entre aulas e estágio, aproveito para treinar, independentemente se será um treino muito curto ou volumoso”, destacou.

Marcus Vinicius pratica o tiro com arco desde 2018 Crédito: Arquivo pessoal

Depois do campeonato de sábado (19), Marcus já tem planos para outras disputas. No próximo domingo (27), no campo de tiro com arco da Ufes, ele vai participar de uma etapa que vai valer pontos para a competição estadual e nacional. Ou seja, o resultado vai ser lançado no ranking nacional, que ajudará a definir quem são os melhores do País neste ano.

"As perspectivas agora são as melhores possíveis. Tenho de continuar treinando para manter os resultados e conseguir terminar o ano entre os melhores, tanto no Estado quanto no cenário nacional" Marcus Vinícius Fiorese - Atleta de tiro com arco

Marcus Vinicius Fiorese ficou com a medalha de prata no Brasileiro de Tiro com o Arco Crédito: Arquivo pessoal

Sobre o campeonato

A 48ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com o Arco teve início no dia 15 de novembro, em Maricá, no Rio de Janeiro, e contou com 31 equipes e 201 atletas, de 15 estados diferentes.

Foi o principal evento da modalidade na temporada e várias categorias estiveram em disputa, como o individual recurvo feminino e masculino, composto feminino e masculino, barebow feminino e masculino e também as categorias por equipes e duplas mistas.