  • Capixaba faz gol incrível em jogo de futsal na Espanha; veja vídeo
Golaço!

Capixaba faz gol incrível em jogo de futsal na Espanha; veja vídeo

Ala do Atletico Navalcarnero, Ariane Nascimento acerta chute de 30 metros de distância, logo após a saída de bola
Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

08 nov 2022 às 19:58

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 19:58

Bastaram seis segundos de jogo para Ariane Nascimento marcar um gol incrível pela Liga Espanhola Feminina de Futsal. Em um chute de 30 metros de distância, logo após a saída de bola, a ala capixaba abriu o placar na vitória de 4 a 0 do Atletico Navalcarnero sobre o Roldán, no último domingo (6).
Confira como foi o golaço da capixaba
Ariane também marcou o segundo gol da partida que manteve o Atletico na liderança da competição.
Natural de Viana, na Grande Vitória, Ariane, de 34 anos, joga pelo clube de Madri desde 2014, quando o time ainda representava diretamente o Atletico de Madrid no futsal. Antes, ela teve passagens por Caçador e Criciúma, ambos de Santa Catarina. A capixaba também já esteve entre as indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo.
Ariane Nascimento
Ariane Nascimento joga desde 2014 no futsal espanhol Crédito: Divulgação
No ano passado, conquistou seu quarto título espanhol pelo Atletico Navalcarnero, sendo apontada como destaque da competição.
No time espanhol, Ariane atua ao lado de outra capixaba: Lorrana, de 27 anos, que está em sua segunda temporada no Atletico.

