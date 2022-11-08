Capixaba faz gol incrível em jogo de futsal na Espanha; veja vídeo

Bastaram seis segundos de jogo para Ariane Nascimento marcar um gol incrível pela Liga Espanhola Feminina de Futsal. Em um chute de 30 metros de distância, logo após a saída de bola, a ala capixaba abriu o placar na vitória de 4 a 0 do Atletico Navalcarnero sobre o Roldán, no último domingo (6).
Ariane também marcou o segundo gol da partida que manteve o Atletico na liderança da competição.
Natural de Viana, na Grande Vitória, Ariane, de 34 anos, joga pelo clube de Madri desde 2014, quando o time ainda representava diretamente o Atletico de Madrid no futsal. Antes, ela teve passagens por Caçador e Criciúma, ambos de Santa Catarina. A capixaba também já esteve entre as indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo.
No ano passado, conquistou seu quarto título espanhol pelo Atletico Navalcarnero, sendo apontada como destaque da competição.
No time espanhol, Ariane atua ao lado de outra capixaba: Lorrana, de 27 anos, que está em sua segunda temporada no Atletico.