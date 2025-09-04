Rumo ao título

Brasil vence novamente a França e avança às semifinais do Mundial de vôlei

Na busca por uma vaga na final, a seleção encara no sábado (6) a Itália, atual campeã olímpica

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:37

Brasil avança para a semifinal dsemifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025 Crédito: Volleyball World

A seleção brasileira confirmou seu favoritismo e bateu a França nesta quinta-feira (4) para avançar às semifinais do Mundial feminino de vôlei que acontece em Bangcoc, na Tailândia. A vitória da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 33/31 e 25/19.

Na busca por uma vaga na final, a seleção encara no sábado (6) a Itália, atual campeã olímpica e líder do ranking, às 9h30 (horário de Brasília). Vice-líder, o Brasil terá a chance de devolver a derrota sofrida para as italianas na final da Liga das Nações, em julho, na Polônia.

"Agora a gente tem a chance de tentar fazer um jogo diferente do que foi na final da Liga das Nações. Sabemos que não vai ser fácil, elas vêm jogando muito bem. O time continua imbatível. Mas acredito muito no potencial do nosso time. O mais importante é acreditarmos na nossa capacidade, na nossa agressividade", afirmou a capitã Gabi.

Ela também elogiou o desempenho da equipe contra as francesas, em especial nos dois primeiros sets, que foram os mais disputados. "Estou muito orgulhosa da equipe, porque não foi um jogo fácil, a gente sabia que a França viria com muita agressividade, principalmente no saque. Sofremos um pouco no primeiro e no segundo set, mas o time não desistiu da partida em momento algum", disse a ponta.

A seleção brasileira já havia enfrentado a equipe francesa (13ª) na fase de grupos, quando conseguiu uma vitória suada por 3 sets a 2, após sair perdendo os dois primeiros sets. A equipe também venceu Grécia (29ª) e Porto Rico (19ª) na primeira fase do torneio. Nas oitavas de final, bateu a Republica Dominicana (11ª), também de virada.

O Brasil busca no país asiático o primeiro título no Mundial. A seleção brasileira é a atual vice-campeã da competição, tendo perdido a decisão de 2022 para a Sérvia. O time também ficou com a prata outras três vezes: em 1994, derrotada por Cuba na final, em 2006 e 2010, quando perdeu para a Rússia. A seleção também levou o bronze em 2014. A Rússia é a maior campeã do torneio, com sete títulos. Japão e Cuba vêm em seguida, com três cada um.

