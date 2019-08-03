Home
>
Esportes
>
Brasil vence no vôlei feminino e garante vaga em Tóquio-2020

Brasil vence no vôlei feminino e garante vaga em Tóquio-2020

A seleção feminina de vôlei do Brasil derrotou a República Dominicana, por 3 sets a 2

Folha Press

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 16:41

 - Atualizado há 6 anos

Brasil vence no vôlei feminino e garante vaga em Tóquio-2020 Crédito: Divulgação/FIVB

A seleção feminina de vôlei do Brasil derrotou a República Dominicana, por 3 sets a 2, no torneio pré-olímpico de voleibol, neste sábado (3), e garantiu vaga para a Olimpíada de Tóquio-2020. 

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

Disputada em Uberlândia (MG), a competição ocorre pelo modelo de pontos corridos. Com o resultado, o Brasil foi o primeiro colocado no grupo D, somando três vitórias: também derrotou Camarões (3 a 0) e o Azerbaijão (3 a 2).

Na partida deste sábado, a seleção treinada pelo técnico José Roberto Guimarães saiu na frente no placar e abriu 2 a 0 nos primeiros sets. As adversárias reagiram e empataram a partida, forçando o set desempate. Na última etapa, o Brasil dominou e fechou o jogo. As parciais do confronto foram de 25/22, 25/19, 23/25, 18/25 e 15/10.

Bicampeã olímpica (Pequim-2008 e Londres-2012), a seleção brasileira não subiu ao pódio na Rio-2016: perdeu por 3 a 2 para a China nas quartas de final. O país não fica fora de uma olimpíada na modalidade desde que fez sua primeira participação em Moscou-1980.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais