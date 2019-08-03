É do Brasil

Brasil vence no vôlei feminino e garante vaga em Tóquio-2020

A seleção feminina de vôlei do Brasil derrotou a República Dominicana, por 3 sets a 2

A seleção feminina de vôlei do Brasil derrotou a República Dominicana, por 3 sets a 2, no torneio pré-olímpico de voleibol, neste sábado (3), e garantiu vaga para a Olimpíada de Tóquio-2020.

Disputada em Uberlândia (MG), a competição ocorre pelo modelo de pontos corridos. Com o resultado, o Brasil foi o primeiro colocado no grupo D, somando três vitórias: também derrotou Camarões (3 a 0) e o Azerbaijão (3 a 2).

Na partida deste sábado, a seleção treinada pelo técnico José Roberto Guimarães saiu na frente no placar e abriu 2 a 0 nos primeiros sets. As adversárias reagiram e empataram a partida, forçando o set desempate. Na última etapa, o Brasil dominou e fechou o jogo. As parciais do confronto foram de 25/22, 25/19, 23/25, 18/25 e 15/10.

Bicampeã olímpica (Pequim-2008 e Londres-2012), a seleção brasileira não subiu ao pódio na Rio-2016: perdeu por 3 a 2 para a China nas quartas de final. O país não fica fora de uma olimpíada na modalidade desde que fez sua primeira participação em Moscou-1980.

