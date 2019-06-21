Futebol

Brasil enfrenta França nas oitavas da Copa feminina

Jogo será neste domingo, às 16h

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 22:28

Publicado em 

20 jun 2019 às 22:28
Marta Crédito: Reprodução/Instagram
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. O Chile precisava ter vencido a Tailândia por três ou mais gols de diferença na noite deste domingo (20), mas só triunfou por 2 a 0, perdeu um pênalti nos minutos finais e não se classificou. Porém, este resultado confirmou que a seleção brasileira enfrentará as anfitriãs neste domingo (23), às 16h (de Brasília), em Le Havre.
A delegação do Brasil viajará de ônibus na sexta-feira (21) - o grupo continuou treinando em Lille nos últimos dias porque ainda não sabia para qual cidade iria entre Le Havre e Grenoble. Para este jogo, a equipe deve contar com a volta de Formiga, que cumpriu suspensão contra a Itália e, segundo o médico da seleção, já está recuperada da leve entorse que sofreu no tornozelo esquerdo.
Se superar a França nas oitavas, a seleção brasileira terá pela frente o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Espanha. As norte-americanas venceram a Suécia hoje, por 2 a 0, e se classificaram no primeiro lugar do Grupo F; portanto, disputarão o mata-mata no mesmo lado da chave que o Brasil.
Confrontos das oitavas (com horários de Brasilia):
Noruega x Austrália - 22 de junho - 16h00 - Nice
Inglaterra x Camarões - 23 de junho - 12h30 - Valenciennes
França x Brasil - 23 de junho - 16h00 - Le Havre
Espanha x Estados Unidos - 24 de junho - 13h00 - Reims
Itália x China - 25 de junho - 13h00 - Montpellier
Holanda x Japão - 25 de junho - 16h00 - Rennes
Alemanha x Nigéria - 22 de junho - 12h30 - Grenoble
Suécia x Canadá - 24 de junho - 16h00 - Paris

