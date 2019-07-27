Luisa Baptista

Brasil conquista o primeiro ouro no Pan de Lima no triatlo feminino

Publicado em 27 de julho de 2019 às 19:53 - Atualizado há 6 anos

Brasil conquista a sua primeira medalha de ouro no Pan de Lima no triatlo feminino Crédito: Twitter

O Brasil conquistou as sua primeira medalha de ouro neste sábado (27), no Pan-Americanos de Lima de 2019 na modalidade do triatlo feminino.

Aliás, a final teve dobradinha brasileira no pódio com a atleta Luisa Baptista em primeiro, seguido por Vittoria Lopes. A mexicana Cecilia Pérez ficou com o bronze na competição.

Luisa, 49ª do ranking, terminou o percurso de natação, bicicleta e corrida em 2h00m55s, já Vittoria, atual 32ª do ranking, liderou a maior parte da maratona, mas foi ultrapassada pela compatriota perto da linha de chegada e marcou o tempo de 2h01m27s.

Outra brasileira também participou da prova que ocorreu neste sábado em Lima, no Peru. Beatriz Neves chegou em nono, com o tempo de 3m55s após a chegada de Luisa.

