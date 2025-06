Futebol

Botafogo perde invencibilidade, mas elimina Atlético de Madrid e se classifica

Alvinegro sofre gol no fim, é derrotado pela primeira vez e avança em segundo lugar no Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Publicado em 23 de junho de 2025 às 18:48

Botafogo perde para o Atletico de Madrid mas se classifica na Copa do Mundo de Clubes Crédito: Vítor Silva/ BFR

O Botafogo está nas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Nesta segunda-feira (23), o Glorioso garantiu sua vaga em segundo lugar do Grupo A após sofrer uma derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, no Rose Bowl. Com o resultado, o Alvinegro agora espera pela definição de seu adversário nas oitavas de final, que será o líder do Grupo A.>

Precisando apenas de um empate para garantir a liderança do Grupo B, o Botafogo voltou a mostrar a solidez defensiva que lhe garantiu o triunfo diante do Paris Saint-Germain. Isso era mesmo necessário, já que o Atlético de Madrid sabia que muito provavelmente teria que vencer para se classificar.>

Apesar da pressão espanhola, foi o Fogão quem ameaçou primeiro. Em um rápido contra-ataque, que tem se tornado uma característica marcante do time de Renato Paiva no Mundial, Jefferson Savarino entrou na área e finalizou com muito perigo, mas foi interrompido por uma grande defesa de Jan Oblak no um contra um. Depois, foi a vez de Artur ter um chute desviado passando perto.>

O Atlético também teve suas chances, a maioria nos pés do atacante Julian Álvarez. Na melhor delas, o Araña recebeu um ótimo passe de Rodrigo de Paul na pequena área, mas chutou para fora. Antes do intervalo, o juiz foi chamado para rever um possível pênalti para o Atlético, mas, após revisão com o árbitro auxiliar de vídeo (VAR), ele identificou uma falta de ataque antes do lance.>

>

Na volta para o segundo tempo, Diego Simeone levou Antoine Griezmann para o jogo. A entrada do francês adicionou criatividade para o ataque colchonero, que levou mais perigo e controlou a posse. O próprio Griezmann teve algumas boas oportunidades dentro da área alvinegra e, aos 43 minutos, porém, a insistência valeu a pena. O cruzamento de Álvarez cruzou toda a área do Botafogo e encontrou Griezmann sozinho. Ele chutou de primeira e abriu o placar.>

Mesmo perdendo, o Botafogo ficou em segundo lugar no Grupo B e enfrentará o primeiro colocado do Grupo A, que também se define nesta segunda-feira. O Palmeiras duela com o Inter Miami e o Porto joga contra o Al Ahly na última rodada da chave.>

