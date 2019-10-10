Ao mar!

Barcos vão atrás de marlins gigantes no Torneio Open de Pesca em Vitória

Capital é referência mundial na pescaria esportiva da espécie. Campeonato começa neste sábado (12), com as embarcações saindo do Iate Clube

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:53 - Atualizado há 6 anos

O marlin-azul é a grande estrela da pesca oceânica no Espírito Santo Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Quando o assunto é marlim, o mar de Vitória é reconhecido como um dos melhores locais para a pesca da espécie. E não é à toa que Capital do Espírito Santo tem esse destaque no mundo da pescaria: as condições climáticas por aqui são favoráveis à pesca oceânica praticamente durante todo o ano e a costa é o grande atrativo para os amantes da pesca de peixe de bico, muito em função da variedade de peixes encontrada.

Neste sábado (12), ao menos 10 embarcações partem do Iate Clube para mar aberto na abertura da temporada de pesca oceânica. As competições serão realizadas até fevereiro do próximo ano. Vale ressaltar que as condições climáticas e de incidência de peixes influenciam na partida dos barcos.

A Temporada 2019/2020 tem início com o Campeonato de Abertura, onde a equipe vencedora é quem fisga o primeiro peixe de bico da competição. Também são realizadas, no mesmo dia, a primeira etapa do Torneio de Peixe de Oceano - onde são válidos as espécies Wahoo, Dourado, Atum, Bonito e Sarda. A primeira etapa do Torneio Costa Brasil, que é um torneio onde só é válida a pescaria de marlim-azul e marlim-branco, sendo que os peixes devem ser fisgados e liberados com vida.

A novidade para esta temporada é o Torneio Open, que é voltado para lanchas de até 29 pés, além das datas das disputas que são fixadas e definidas de acordo com o calendário do evento.

A captura do animal exige muita força e destreza por parte do pescador Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

“Em 2018 tivemos um total de 301 peixes de bico e foram liberados. Para essa temporada esperamos superar este número. Sabemos do potencial que o Espírito Santo tem para a pesca oceânica. Nossos mares são destaques mundialmente pela variedade de espécies que encontramos de peixe de bico. Estamos confiantes de que essa será uma boa temporada de pesca” ressaltou o diretor de pesca do Iate Clube do Espírito Santo, Luiz Unelo.

LOCAL PRIVILEGIADO

O portal Billfish Report, que acompanha a pesca oceânica pelo mundo, voltou a classificar o Brasil entre os 10 melhores lugares do mundo para pesca de peixes de bico em 2018. O país ocupa a 7ª posição do ranking mundial, que tem como critério o número de peixes, variedade de espécies, relatórios, tamanho médio de peixes e duração da temporada. Segundo o site, foram capturados 43 marlins-azuis nas águas brasileiras em 2018, quase o dobro do que no ano anterior.

Vitória deu uma grande contribuição para o resultado, pelo grande número de marlins brancos liberados pelas lanchas capixabas. Segundo levantamento do portal, foi dado destaque às pescarias das equipes do Iate Clube do Espírito Santo, Vida Boa, do comandante Mario Busato, e Sophie/Capricho, do comandante Rogério Zamperlini, que capturaram e liberaram 18 marlins brancos cada, em um único dia no ano passado.

