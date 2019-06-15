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Depoimento

Assessor de Neymar diz que agiu a pedido do jogador em vídeo divulgado

Bernardo esteve acompanhado da advogada Maira Fernandes, que cuida da defesa do atleta do PSG, e deixou o local sem falar

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 22:00

Publicado em 

14 jun 2019 às 22:00
Assessor de Neymar depõe e diz que agiu a pedido do jogador em vídeo divulgado Crédito: Reprodução/Instagram
Alex Bernardo, assessor de Neymar que teria sido o responsável pelo vazamento de um vídeo com imagens íntimas de Najila Trindade, prestou depoimento nesta sexta-feira (14), na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro.
Em depoimento, Bernardo admitiu ter sido o responsável pela divulgação, mas não pela edição do vídeo. De acordo com ele, a postagem foi feita a pedido do próprio Neymar.
Bernardo esteve acompanhado da advogada Maira Fernandes, que cuida da defesa do atleta do PSG, e deixou o local sem falar. O assessor foi ouvido por cerca de uma hora e meia pelo delegado Pablo Sartori, delegado titular da DRCI.
"Ninguém vai falar nada, o inquérito é sigiloso", limitou-se a dizer a advogada.
O jogador já afirmou que não foi responsável pela exposição pública das imagens, sendo ele apenas o autor do vídeo no qual se defende da acusação de estupro, cabendo ao profissional que trabalha para o atacante esclarecer esses fatos.
Sartori tem até 30 dias desde a abertura do inquérito para dar um primeiro encaminhamento ao caso.
O delegado quer ainda que a modelo responda algumas perguntas, mas sua presença na delegacia não será necessária. Ele remeteu carta precatória à Polícia Civil de São Paulo com esta solicitação formal.

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