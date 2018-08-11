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Um projeto que teve início há mais de um ano começa a sair do papel e a Arena Corinthians vai ter uma universidade no ano que vem. O Corinthians firmou uma parceria com a Universidade Brasil e a instituição de ensino passará a ministrar cursos no local, dando maior movimentação ao estádio alvinegro.

Em junho do ano passado, a universidade e o Corinthians acertaram um acordo de patrocínio na camisa e também uma parceria para doação de bolsas de estudo e a implantação de uma universidade na arena. O Estado apurou que após algumas reuniões entre o reitor da instituição, Fernando Costa, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e o diretor de marketing, Luís Paulo Rosenberg ficou encaminhado o início do projeto no local.

A universidade vai funcionar no setor Leste e a entrada dos alunos deverá ser próximo do estacionamento E3. O espaço foi escolhido pela proximidade com a estação de metrô Corinthians  Itaquera. A entrada será exclusiva para a unidade e não terá ligação com o setor por onde entram os torcedores. Serão 35 salas para aulas presenciais, em um total de 93 cursos.

Para evitar que o barulho da torcida em dia de jogos atrapalhe as aulas, as salas terão isolamento acústico. Além disso, em dias de grandes partidas, os alunos terão atividades complementares, que serão feitas com os torcedores no estádio.

O número exato de estudantes ainda não está definido, pois depende do interesse na busca por vagas. Entretanto, a ideia é atender cerca de três mil.

Além do câmpus na Arena Corinthians, também está previsto uma unidade no Parque São Jorge, mas lá seria apenas um suporte para EAD (ensino a distância). A Universidade Brasil exibe sua marca no ombro da camisa alvinegra desde junho do ano passado.