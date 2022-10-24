Um árbitro de futebol de Barra de São Francisco , Noroeste do Espírito Santo, foi agredido, neste domingo (23), por um dos jogadores durante uma partida de um campeonato regional na cidade de São João do Manteninha, em Minas Gerais . Um vídeo do momento da partida mostra o agressor, Bruno de Souza Aguiar, de 29 anos, dando uma ‘voadora’ em direção ao árbitro Orielson do Carmo Silva, de 35 anos, e acerta o profissional no rosto, que cai no chão após a agressão (Veja acima).

Aos 25 minutos do segundo tempo do jogo, após uma falta, o árbitro havia dado um cartão amarelo para um dos jogadores do time Clube Esportivo e Educacional de Vila Nova - Cevin. Irritado, o jogador começou a discutir e xingar o profissional, que deu um cartão vermelho para o atleta. Nesse momento, Bruno, irmão do jogador que levou o cartão e também estava em campo atuando no mesmo time, corre em direção ao árbitro, e o agride pelas costas.

Nas imagens é possível ver que jogadores tentam segurar o agressor, enquanto o árbitro é socorrido por outros atletas e profissionais que estavam no local. “Eu fui atendido no campo mesmo, onde recebi os primeiros atendimentos, e depois precisei ir para o hospital, para fazer o exame de corpo e delito. Tive escoriações no rosto, que ainda está inchado e dolorido”, relata Orielson.

Your browser does not support the audio element. Árbitro do ES é agredido com voadora em jogo de futebol em Minas Gerais

Ele é árbitro amador há dois anos e faz parte de uma empresa de arbitragem que atende o Norte do Espírito Santo e Leste de Minas Gerais. Para ele, é difícil ver o esporte que tanto ama se tornar um local de violência, onde ele precisa temer pela própria segurança.

Orielson do Carmo Silva, de 35 anos, foi agredido durante partida de futebol em MG Crédito: Acervo pessoal

"É lamentável que o futebol tenha se tornado um meio violento, não só para nós árbitros, como entre os atletas, e a torcida. Eu saio de casa para trabalhar, mas tenho que pensar também: ‘será que hoje vou ser agredido?’. Tem hora que dá vontade de parar, mas está nosso sangue o esporte. " Orielson do Carmo Silva - árbitro amador

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia do município onde ocorreu a agressão. O jogador chegou a ser detido, mas foi liberado, segundo o documento.

“O autor, perante os militares, assumiu o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal da comarca de Mantena - MG, no dia de 18/11/2022, às 10h30min, sendo liberado em seguida após assinatura do termo de comparecimento”, diz o BO.

PEDIDO DE DESCULPAS

Orielson disse que o jogador entrou em contato com ele e pediu desculpas, dizendo que agiu de “cabeça quente” e sem pensar. O árbitro afirma que perdoa os ferimentos físicos, mas o dano emocional é difícil de esquecer. Ainda segundo ele, o jogador está proibido de participar de campeonatos no município.

“O psicológico fica abalado, é difícil esquecer. O jogador foi banido pela Secretaria de Esportes do município de participar de jogos na região. Mas ele ainda vai passar pela comissão organizadora do campeonato que vai julgar a atitude dele”, afirma.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o time do jogador que cometeu a agressão, se posicionou por nota. Veja na íntegra:

Posicionamento do time Cevin após a agressão ao árbitro Crédito: Clube Esportivo e Educacional de Vila Nova - Cevin