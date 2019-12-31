Apaixonados por corrida, capixabas marcam presença na São Silvestre

José Carlos Marianelli e Jadir Milanezi vão participar da Corrida de São Silvestre Crédito: João Henrique Castro

*João Henrique Castro

A Corrida Internacional de São Silvestre chega à 95ª edição na manhã desta terça-feira (31). Em 2019, a prova mais tradicional do atletismo brasileiro conta com a participação de 35 mil pessoas. Entre esses inscritos, muitos atletas terão a oportunidade de participar pela primeira vez, outros já são experientes na competição. É o caso dos colatinenses Jadir Milanezi e José Carlos Marianelli, que este ano vão enfrentar o percurso de 15 km pelas ruas de São Paulo mais uma vez.

O mais experiente dos dois é Jadir, com 62 anos. O aposentado já participa de corridas de rua há mais de 30 anos, sendo um dos pioneiros de Colatina no esporte. Ele relata que quando começou na modalidade, a prática era pouco comum e chegava a ser encarada com desconfiança.

Naquela época as provas de rua não eram tão tradicionais e principalmente aqui, poucas pessoas praticavam. Às vezes, éramos olhados com desconfiança por ficar correndo pelas ruas, mas esse cenário mudou e hoje a modalidade cresce e tem inúmeros praticantes, contou Jadir.

Como um dos pioneiros na modalidade em Colatina, Jadir incentivou outras pessoas a começarem no esporte. Uma delas é o radialista José Carlos Marianelli, que há 15 anos participa de provas em vários lugares do Brasil.

Aproveito minha paixão pelas corridas e também conheço o Brasil, só esse ano eu já representei Colatina na Meia Maratona de Florianópolis, em Santa Catarina, e na Volta da Pampulha, em Belo Horizonte, relatou Marianelli.

José Carlos Marianelli e Jadir Milanezi vão participar da Corrida de São Silvestre Crédito: João Henrique Castro

EXPERIÊNCIA NA SÃO SILVESTRE

Os dois atletas de Colatina não fazem parte da elite do esporte, e largam no pelotão geral. Mas engana-se quem pensa que eles não precisam ter uma preparação intensa e adequada para suportar o percurso de 15 km.

José Carlos intensificou sua preparação nas últimas semanas para fazer bonito na prova que vai participar pela décima quarta vez consecutiva.

"A gente se prepara para fazer uma grande prova. O tempo realizado na São Silvestre acaba ficando em segundo plano, porque a quantidade de pessoas, principalmente na largada, dificulta o percurso. O que importa é participar da corrida mais importante do Brasil" José Carlos Marianelli - Radialista

Uma das principais características da São Silvestre são as subidas que fazem parte do percurso, as mais famosas ficam na Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a entrada na Avenida Paulista, onde a prova acaba. O que é encarado como um grande desafio pelos atletas é um prazer para Jadir, já que ele realiza seu treinamento diário nas subidas de Colatina e é um especialista quando o assunto são os morros.

Gosto de treinar em subidas e participo de várias provas que têm essa característica. Isso facilita a minha adaptação à São Silvestre, por exemplo, finalizou Jadir.