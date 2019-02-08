Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Abel Braga se solidariza com vítimas de incêndio: 'Sei o que é isso'
Solidariedade

Abel Braga se solidariza com vítimas de incêndio: 'Sei o que é isso'

'Uma dor enorme porque ao chegarmos ou ao sairmos dos treinamentos todos os dias nós víamos aqueles sorrisos, aqueles meninos tirando foto comigo', afirma o treinador

Publicado em 

08 fev 2019 às 19:16

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:16

O técnico do Flamengo, Abel Braga, publicou um vídeo em suas redes sociais em que expressa sua solidariedade para com as famílias e amigos das vítimas do incêndio no CT do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, que matou dez pessoas e deixou outros três feridos na madrugada desta sexta-feira.
Abel Braga, técnico do Flamengo, mostrou consternação com o incêndio que vitimou 10 atletas da base rubro-negra Crédito: Nayra Halm/Agência O Dia
Visivelmente emocionado, o treinador, que já havia divulgado uma nota logo após a tragédia no Ninho do Urubu, lembrou dos jovens da base do Flamengo que sempre pediam para tirar fotos com ele e o elenco do time profissional e disse que o sonho destes garotos foi "lamentavelmente interrompido"
"Nós acordamos com a cidade do Rio de Janeiro sem clube, sem time e uma solidariedade muito grande para com esses meninos e para com o Clube de Regatas do Flamengo. Uma dor enorme porque ao chegarmos ou ao sairmos dos treinamentos todos os dias nós víamos aqueles sorrisos, aqueles meninos tirando foto comigo, com os atletas, e ali era como se estivessem começando um sonho, que lamentavelmente foi interrompido", afirmou o técnico. "Condolências, sentimentos e dor. Eu sei exatamente o que é isso", completou.
Abel diz entender o sofrimento dos familiares pois perdeu um filho de forma trágica, em julho de 2017. João Pedro Braga, que tinha 18 anos, caiu da janela do banheiro do apartamento no Leblon, zona sul do Rio, onde morava com a família.
O treinador iria comandar o Flamengo neste sábado, contra o Fluminense, no Maracanã, pelas semifinais da Taça Guanabara. Mas a partida foi adiada para quinta-feira diante da tragédia desta sexta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abel braga Política Esportes flamengo Futebol Rio de Janeiro Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados