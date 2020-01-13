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Balanço do setor

Espírito Santo exportou rochas ornamentais para 106 países em 2019

Os principais destinos do mármore e do granito produzidos no ES foram  Estados Unidos, China, Itália, México e Canadá

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 20:51

Públicado em 

13 jan 2020 às 20:51
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Chapas de rochas ornamentais produzidas no Espírito Santo Crédito: Sindirochas/Divulgação
Referência mundial no segmento de rochas ornamentais, o Espírito Santo encerrou o ano de 2019 enviando mármores e granitos para 106 países, sendo Estados Unidos, China, Itália, México e Canadá os principais destinos desses produtos que fazem parte de uma cadeia que corresponde a quase 10% do PIB capixaba
No balanço de 2019, conforme dados do Sindirochas e do Centrorochas, as vendas para o exterior somaram um faturamento de US$ 828 milhões (R$ 3,4 bilhões), uma alta de 4,43% em relação a 2018.  Em todo o país, as exportações  atingiram a marca de US$ 1 bilhão de faturamento. Esses números reforçam a importância do segmento para a economia local, uma vez que o Espírito Santo foi responsável por quase 82% dos envios de rochas para o mercado internacional, percentual superior ao registrado em 2018, de 79,9%. 
No Estado, os municípios que mais se destacaram no ano passado como exportadores foram: Serra, com 25,3% de participação, Cachoeiro de Itapemirim, com 19,5%, Barra de São Francisco, 13%, São Domingos do Norte, 4,3%, e Castelo, 3,2%.

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Mesmo com toda a relevância, o segmento ainda esbarra em um problema antigo, o gargalo logístico. Em função da infraestrutura portuária defasada, muitas empresas acabam tendo que fazer o transbordo de suas cargas para o Rio de Janeiro e para São Paulo, de onde os produtos seguem para o exterior. Isso além de aumentar os custos, eleva o tempo de viagem das cargas, ou seja, tira a competitividade das nossas empresas. 
"Nós competimos no mercado internacional e convivemos com margens estreitas, por isso a logística é extremamente importante"
Frederico Robison - Presidente do Centrorochas
Para este ano,  o presidente do Sindirochas, Tales Machado, diz que o segmento está otimista, mas admite que a melhora ainda não foi sentida por todos os empresários. Ele espera que a recuperação do setor da construção civil, no mercado interno, contribua para trazer resultados mais positivos também para a indústria de rochas ornamentais capixaba, que tem cerca de 1.600 empresas e gera mais de 25 mil empregos diretos.

EXPOSITORES E CLIENTES DE TODO O MUNDO EM FEIRA

Com as projeções de aquecimento no mercado da construção civil, o segmento está animado para a 49ª edição da Vitória Stone Fair - Marmomac Latin America 2020, que abre o calendário internacional de eventos do setor em fevereiro.  A expectativa é que a feira receba mais de 18 mil visitantes, de cerca de 50 países. O evento vai contar também com a participação de expositores de diversas partes do mundo, incluindo Itália, China, Turquia, Egito, Irã, Palestina, Austrália e Portugal.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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