Empresários do setor de rochas amargam prejuízo no sul do ES

Movimento de cargas no porto do TVV, Terminal Portuário de Vila Velha - Editoria: Economia Crédito: Gabriel Lordêllo - GZ

As empresas de beneficiamento de rochas do Sul do Estado aguardam o retorno da operação de um dos navios que levam as cargas de exportação para os portos do Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo. Quem precisa do serviço, não encontra espaço para escoar a produção parada e conta que a situação se agravou há três meses.

Como o Espírito Santo não possui navios que fazem o transporte de cargas de rochas diretamente aos países compradores, os contêineres são embarcados em dois navios do Porto de Vila Velha para os portos de Santos e Rio de Janeiro e, de lá, seguem para seus destinos. Os empresários do Sul do ES contam que um destes navios quebrou e nenhum foi substituído até o momento.

Hoje, tenho um déficit mensal de 50 contêineres por mês para ser exportado. Quando se consegue um pequeno espaço - para 8 contêineres  o porto de Vila Velha não tem lugar para receber. Ficamos sem carregar e isso gera custos. Estamos a ponto de parar a indústria, pois está tomado de pedra e não se consegue carregar, revela o diretor comercial da Cajugram, Schelbe Veghini.

Já a cachoeirense Magban também contabiliza os efeitos negativos do problema. A empresa já equaciona a produção com o volume de vendas para não gerar grande produção excedente. No geral estamos com 30% a menos no faturamento. Somente no mês passado, não deu nem a metade do previsto do volume de exportação que iríamos fazer, revela o diretor da empresa, Gonçalo Machado.

GARGALO

De acordo com o executivo do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindimármore), Celmo de Freitas, somente das empresas nos cinco principais municípios sulinos do setor, 304 mil toneladas foram exportadas de janeiro a agosto neste ano. Para ele, o defeito no navio, deixou mais evidente a fragilidade da logística portuária do Estado.

A questão da infraestrutura portuária já não beneficia tanto. A avaliação é que esta questão deflagrou de forma mais acentuada uma questão que é latente. Você tem compromissos de entrega, gera uma questão de imagem com prazos de entrega, que o cliente às vezes não consegue compreender. Ao mesmo tempo, gera reflexos de ordem financeira no custo da produção. O Estado tem todo potencial para se destacar na questão portuária, por posição geográfica e proximidade com produtores. O que se percebe é que há dificuldade de se transformar esse potencial em algo real, analisa Freitas.

O presidente do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e empresário do setor, Frederico Robson, diz que a expectativa é que a situação comece a se normalizar na segunda quinzena deste mês. Ele comenta que a exportação está sendo comprometida também por outros fatores.

Temos uma situação de escoamento de demanda por contêineres que aumentou, mas o número de embarcações não e, isso é tanto no Espírito Santo quanto no país. Tivemos as greves, dos portuários e dos caminhoneiros, e a situação agora, com o navio feeder, comenta.

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