Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beatriz Seixas

A lapidação do setor de rochas

Há fatores exigindo uma mudança de atitude desta indústria: questões econômicas, a velocidade com que a tecnologia se apresenta para o mundo, a exigência cada vez maior, etc

Públicado em 

17 fev 2019 às 14:37
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Por aqui, muitas empresas já enxergaram que não podem continuar fazendo o mesmo trabalho de anos atrás Crédito: Divulgação
Lapidar é a especialidade do setor de rochas ornamentais. Mas nos últimos anos, a lapidação que o segmento vem buscando é muito mais profunda. Vai além do aperfeiçoamento puro e simples do mármore e do granito. Está diretamente ligada à necessidade das empresas de se reinventarem para se manterem fortes e competitivas no mercado global.
Há muitos fatores exigindo uma mudança de atitude desta indústria: questões econômicas, como um cenário de crise já conhecido, a velocidade com que a tecnologia se apresenta para o mundo, a exigência cada vez maior por qualidade e uma concorrência crescente e feroz.
Os dados revelam um pouco da dimensão dos desafios. Desde 2013, quando as exportações somaram US$ 1,3 bilhão, elas têm apresentado um comportamento declinante no mercado externo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirochas). Em 2018, o faturamento foi de US$ 992,5 milhões. O consumo interno também recuou nesse período, passando de 78 milhões de metros quadrados (m²), em 2013, para 67,8 milhões m² no ano passado.
A queda dos resultados acendeu um alerta para quem é do setor, o que, neste caso, atinge em cheio o Espírito Santo, o maior exportador brasileiro de mármore e granito com um faturamento de 80% do total do país.
Por aqui, muitas empresas já enxergaram que não podem continuar fazendo o mesmo trabalho de anos atrás. Elas reconhecem que a sobrevivência no mercado e a conquista de novos clientes passam pela reformulação do modelo de gestão dos negócios e por mais investimentos em tecnologia e inovação.
Na última semana, com a realização da 47ª edição da Vitoria Stone Fair, esse foi um dos principais temas debatidos entre os participantes. Tanto é que o setor agora considera enfrentar um novo ciclo. O presidente da Abirochas, Reinaldo Sampaio, diz tratar-se da terceira onda de exportações. Segundo ele, a primeira aconteceu com os blocos, a segunda foi com as chapas serradas e polidas e a atual é com o produto final, em que as empresas oferecem uma mercadoria com muito mais valor agregado. “Queremos conquistar o mercado de produto final, a obra, o projeto, agregando valor e sofisticação.”
Parte dessa estratégia é para fazer frente a concorrentes que têm introduzido materiais rochosos artificiais. Josy Andrade, da área de marketing da Andrade Group, cita o caso do quartzo chinês. “O que vem acontecendo com o setor de rochas naturais é uma exigência num ritmo que antes não existia. O quartzo chinês, um material feito pelo homem, trouxe uma velocidade de moda para gente, e o mercado teve que se reinventar para acompanhar.”
O gerente de exportação da Margramar, Madson Hora, reforça as mudanças. “A concorrência tem aumentado até mesmo fora do nosso segmento de rochas, com produtos como cerâmica, porcelanato e quartzos artificiais. Tudo isso tem nos obrigado a nos reinventar todos os dias. Hoje temos uma tendência de muito mais qualidade e menos quantidade, e os quartzitos estão vindo com força total, por serem materiais resistentes e mais sofisticados.”
Ricardo Presti, gerente comercial da PBA Stones, cita outra transformação. “Com relação a materiais, também vejo o Brasil em um momento de reinvenção e de adequação para atender os mercados que têm buscado muita diversificação de rochas, e isso é o que o nosso país tem de melhor. É nessa linha que a gente tem se preparado.”
A consultora no setor de mineração e meio ambiente Olivia Tirello diz que o Espírito Santo tem muitas companhias que já estão surfando na onda dos produtos acabados, mas alerta que o segmento precisa deixar o amadorismo de lado e se profissionalizar.
Ela chama a atenção ainda para um problema antigo e conhecido do setor, o gargalo portuário. “Continuamos fazendo o transbordo das nossas cargas, ou seja, precisamos enviar as rochas para Rio e São Paulo para só então elas seguirem para o exterior. Nossas empresas perdem competitividade com essa falta de infraestrutura.”
Para 2019, o cenário é mais animador. Dados de janeiro do Sindirochas mostram que houve uma expansão de 27% nas exportações em relação ao mesmo mês de 2018. As expectativas de recuperação da economia e do setor da construção civil apontam também para uma maior demanda no mercado interno.
Fato é que nossas empresas têm um potencial gigante, mas ainda precisam explorar outros países como clientes e investir na melhoria dos parques fabris, nos processos de beneficiamento e na qualificação da mão de obra. Caso contrário, serão atropeladas pela concorrência.
Atestado de má-fé
Dono de uma rede de supermercados do Estado contou indignado que demitiu três funcionárias por justa causa após receber atestado médico, todos de uma mesma clínica de Vitória, e descobrir que as três empregadas estavam em um pagode. “Não teve nem como elas se justificarem. Tinha uma transmissão ao vivo pela rede social que mostrava o trio se divertindo. Infelizmente, esse tem sido um problema recorrente no setor.”
Operação plena, o ar nem tanto
Não é só o tempo seco o responsável pelo agravamento da percepção da sociedade capixaba de que o pó preto está mais intenso neste verão. Para fontes ouvidas pela coluna, a retomada das usinas 1 e 2 de pelotização tem relação direta com o aumento da emissão de poluentes. As duas plantas, que estavam desativadas desde 2012, foram religadas no ano passado. Elas representam de 7% a 10% da movimentação total das oito usinas. 
Quase lá
Até abril, a 1ª Vara Federal Criminal de Vitória deve dar a sentença sobre o emblemático caso da Telexfree. Esse, que é o principal processo envolvendo a empresa, vai julgar três sócios, que respondem ainda por outros 20 processos. Os réus são acusados de cometerem crimes contra o sistema financeiro e contra a economia popular.
Sobrecarregado
Um detalhe curioso é que o juiz responsável pelo caso precisou suspender temporariamente outro processo contra os envolvidos no esquema de pirâmide para dar conta de analisar todas as provas relativas à ação penal principal. Não é para menos. Além de complexo, o processo tem quase 5 mil páginas.
Impulso do interior
O setor da construção civil está mais otimista para 2019. Mas, por ser uma área que depende de investimentos mais elevados, essa recuperação não é imediata. Mesmo assim, em algumas regiões do Estado, empresários dizem que o ano começou aquecido. O presidente da Soma Urbanismo, Gustavo Barbeitos, conta que, em janeiro, a loteadora teve bons resultados no Norte e no Noroeste. “Tivemos um aumento de 300% em vendas de lotes, sem lançamento de produto, apenas com estoque. Um recorde em toda nossa história de dez anos.”
Saúde compartilhada
Muito utilizados por profissionais das áreas de Marketing, Arquitetura e Administração, os espaços coworkings agora ganham vez entre os médicos. Tendência em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, a área compartilhada para profissionais da saúde chega ao Espírito Santo. O empresário Amós Souza, que irá abrir o MediMaxi no próximo mês, conta que uma das principais vantagens desse modelo de negócio é a redução de custos para os profissionais. Principalmente para aqueles que estão começando e ainda não montaram uma clínica completa, pode ser uma alternativa interessante.
Na expectativa
A plataforma P-71 não deve demorar muito para vir para o Estado. A expectativa é que até meados deste ano ela chegue por aqui. A embarcação, que teve seu casco construído na China, será finalizada no Estaleiro Jurong Aracruz. Sinal de mais negócios e empregos.
Dinheiro sob o comando feminino
Da segurança à gerência, todos os profissionais da nova agência do Sicoob na Praia da Costa, Vila Velha, são do sexo feminino. Ao todo, são 12 trabalhadoras. É a primeira vez que uma unidade do banco – hoje existem 107 agências em todo o Estado –, tem um time exclusivamente feminino.
Mas se tiver algum bandido metido a machão, a mulherada já manda o recado. Segundo elas, a agência é equipada com os mais modernos dispositivos de segurança, inclusive sistema que lança fumaça em caso de invasão.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

granito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados